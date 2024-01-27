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Published Сегодня, 10:01

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В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом

В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом

27 января 2024, 10:01
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом
В Ростовской области синоптики прогнозируют 12-градусные морозы, мокрый снег, гололед и туман, об этом сообщили в пресс-службе Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что ночью и утром 27 января в Приазовье наблюдался густой туман с ухудшением видимости до 200 метров, при этом на севере и в центре Ростовской области фиксировали налипание мокрого снега на ЛЭП и деревья.

В субботу, 27 января, синоптики прогнозируют дончанам дожди и мокрый снег, в отдельных населенных пунктах Ростовской области ожидаются туман, гололедица и снегопад. В течение дня в регионе будет дуть ветер скоростью от пяти до 10 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от -6 до +5 градусов.

В воскресенье, 28 января, жителям Ростовской области следует готовиться к дождям и снегопаду, гололеду на дорогах, а также туману, из-за которого повысится вероятность аварий на трассах. Дончан призывают быть осторожными, отказаться от резких маневров, а также выбирать безопасную скорость движения. В воскресенье в регионе станет холоднее, и температура воздуха будет меняться от -5 до +3 градусов.

В начале следующей рабочей недели дончанам следует готовиться к резким заморозкам, на севере ударят 12-градусные морозы, днем максимальная температура воздуха составит -1 градус.

Ранее в Ростовской области асфальт сошел с дорог вместе со снегом и льдом.

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В воскресенье, 28 января, жителям Ростовской области следует готовиться к дождям и снегопаду, гололеду на дорогах, а также туману, из-за которого повысится вероятность аварий на трассах. Дончан призывают быть осторожными, отказаться от резких маневров, а также выбирать безопасную скорость движения. В воскресенье в регионе станет холоднее, и температура воздуха будет меняться от -5 до +3 градусов.

В начале следующей рабочей недели дончанам следует готовиться к резким заморозкам, на севере ударят 12-градусные морозы, днем максимальная температура воздуха составит -1 градус.

Ранее в Ростовской области асфальт сошел с дорог вместе со снегом и льдом.

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