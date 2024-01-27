В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом

В воскресенье, 28 января, жителям Ростовской области следует готовиться к дождям и снегопаду, гололеду на дорогах, а также туману, из-за которого повысится вероятность аварий на трассах. Дончан призывают быть осторожными, отказаться от резких маневров, а также выбирать безопасную скорость движения. В воскресенье в регионе станет холоднее, и температура воздуха будет меняться от -5 до +3 градусов.