В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Синоптики рассказали, что ночью и утром 27 января в Приазовье наблюдался густой туман с ухудшением видимости до 200 метров, при этом на севере и в центре Ростовской области фиксировали налипание мокрого снега на ЛЭП и деревья.
В субботу, 27 января, синоптики прогнозируют дончанам дожди и мокрый снег, в отдельных населенных пунктах Ростовской области ожидаются туман, гололедица и снегопад. В течение дня в регионе будет дуть ветер скоростью от пяти до 10 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от -6 до +5 градусов.
В воскресенье, 28 января, жителям Ростовской области следует готовиться к дождям и снегопаду, гололеду на дорогах, а также туману, из-за которого повысится вероятность аварий на трассах. Дончан призывают быть осторожными, отказаться от резких маневров, а также выбирать безопасную скорость движения. В воскресенье в регионе станет холоднее, и температура воздуха будет меняться от -5 до +3 градусов.
В начале следующей рабочей недели дончанам следует готовиться к резким заморозкам, на севере ударят 12-градусные морозы, днем максимальная температура воздуха составит -1 градус.
В воскресенье, 28 января, жителям Ростовской области следует готовиться к дождям и снегопаду, гололеду на дорогах, а также туману, из-за которого повысится вероятность аварий на трассах. Дончан призывают быть осторожными, отказаться от резких маневров, а также выбирать безопасную скорость движения. В воскресенье в регионе станет холоднее, и температура воздуха будет меняться от -5 до +3 градусов.
В начале следующей рабочей недели дончанам следует готовиться к резким заморозкам, на севере ударят 12-градусные морозы, днем максимальная температура воздуха составит -1 градус.