В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы

Возгорание зафиксировали на пятом этаже дома на улице Шаумяна, 30. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать жильцов с верхних этажей 20-этажного дома, в общей сложности из дома вывели 48 ростовчан. 22 человека спускали из квартир с помощью автолестницы.