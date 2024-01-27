rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы

В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы

27 января 2024, 08:17
Фото: 1MI
В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы

В Ростове пожар в жилом донес унес жизнь горожанки

Спасатели опубликовали видео горящего дома на улице Шаумяна в Ростове, в пожаре погибла одна из местных жителей, кадрами поделилась пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Напомним, утром 27 января стало известно, что минувшей ночью в центре Ростова в одной из многоэтажек вспыхнул пожар.

Возгорание зафиксировали на пятом этаже дома на улице Шаумяна, 30. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать жильцов с верхних этажей 20-этажного дома, в общей сложности из дома вывели 48 ростовчан. 22 человека спускали из квартир с помощью автолестницы.

Видео: видео: ГУ МЧС по Ростовской области / 1MI

На видео, опубликованном спасателями, видно, как пожарные тушат пылающую квартиру и выводят из дома сонных жильцов, в том числе детей.

Огонь удалось потушить через 1,5 часа после получения сигнала о пожаре — в 04.58 мск, на месте ЧП обнаружили труп женщины. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также:
В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человекБорьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 млрд рублейВласти Ростова хотят изъять землю дома Гудермана из-за угрозы обвала
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Дети#Надежда Пустяк#Пожар#МЧС#Спасатели#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Гибель человека#18+#Жертва#Сеть#Происшествия#Многоэтажный дом
Подпишитесь
Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске
Сегодня, 07:48
В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек
Сегодня, 07:24
Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель
Сегодня, 06:57
Жители Азова заявили об отвалившихся колесах автобуса во время поездки
Сегодня, 06:24
Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января
Сегодня, 05:49
Все выходные Ростовскую область будет засыпать снегом
Сегодня, 04:59