В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Напомним, утром 27 января стало известно, что минувшей ночью в центре Ростова в одной из многоэтажек вспыхнул пожар.
Возгорание зафиксировали на пятом этаже дома на улице Шаумяна, 30. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать жильцов с верхних этажей 20-этажного дома, в общей сложности из дома вывели 48 ростовчан. 22 человека спускали из квартир с помощью автолестницы.
На видео, опубликованном спасателями, видно, как пожарные тушат пылающую квартиру и выводят из дома сонных жильцов, в том числе детей.
Огонь удалось потушить через 1,5 часа после получения сигнала о пожаре — в 04.58 мск, на месте ЧП обнаружили труп женщины. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.