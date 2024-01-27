В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек

В ночь на субботу, 27 января, около 03.21 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Шаумяна, 30. Источник возгорания находился в квартире №18, уже в 03.52 на месте пожара обнаружили тело женщины, личность и обстоятельства гибели которой еще предстоит установить.