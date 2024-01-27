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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек

В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек

27 января 2024, 07:24
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек
В Ростове минувшей ночью загорелась квартира в 20-этажном доме, погибла одна женщина, подробности пожара рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ночь на субботу, 27 января, около 03.21 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Шаумяна, 30. Источник возгорания находился в квартире №18, уже в 03.52 на месте пожара обнаружили тело женщины, личность и обстоятельства гибели которой еще предстоит установить.

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Огонь удалось ликвидировать около пяти утра на площади 50 квадратных метров, к тушению привлекли 13 единиц спецтехники и 41 пожарного. За время проведения работ по тушению огня пожарные эвакуировали почти полсотни жителей, 22 человека спасли из горящего здания по автолестнице.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Ранее в Ростовской области погибла семья из четырех человек. Они надышались продуктами горения.

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