В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В ночь на субботу, 27 января, около 03.21 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Шаумяна, 30. Источник возгорания находился в квартире №18, уже в 03.52 на месте пожара обнаружили тело женщины, личность и обстоятельства гибели которой еще предстоит установить.
Огонь удалось ликвидировать около пяти утра на площади 50 квадратных метров, к тушению привлекли 13 единиц спецтехники и 41 пожарного. За время проведения работ по тушению огня пожарные эвакуировали почти полсотни жителей, 22 человека спасли из горящего здания по автолестнице.