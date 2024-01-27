Вечный огонь зажгли на мемориале села Большая Неклиновка

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Именно там был зажжен первый Вечный огонь, как символ неугасаемой памяти о подвиге поколения победителей.
Памятник в Большой Мартыновке известен многим дончанам как братская могила, где покоятся останки около 100 советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение села от немецко-фашистских захватчиков с октября 1941 по август 1943 года. Мемориал представляет собой каменную стену, на которой высечены барельефные изображения воинов разных родов войск и был открыт более 40 лет назад.
За эти годы монумент неоднократно реставрировался. А в прошлом году компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», выполняя поручение президента РФ Владимира Путина об увековечении памяти о погибших при защите Отечества, проложила подземный газопровод низкого давления протяженностью около 100 метров и установила мемориальную горелку.
Помимо жителей села и сотрудников муниципалитета, в церемонии открытия по видеосвязи приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
После приветственного слова Александр Новак отметил важность памяти подвига наших предков.
— Мы гордимся нашими ветеранами, тружениками тыла и всем нашим великим народом. Дело чести — увековечивать славу Героев. Сегодня зажжен первый в этом году Вечный огонь на мемориале в селе Большая Неклиновка, где покоятся останки 100 советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение Ростовской области от немецких захватчиков, — сказал заместитель председателя правительства РФ.
О важности сохранение памяти высказался и донской губернатор. По словам Василия Голубева, сохранять историю подвигов это государственная задача.
— 100 солдат и офицеров покоятся в этой земле. Село Большая Неклиновка — часть Миус-фронта, который прорвали в августе 1943 года наши войска и освободили Ростовскую область. Совсем скоро, в начале сентября, был освобожден Донецк, начали освобождать Донбасс, перед этим был освобожден Луганск. Наша задача — сохранение подвигов, памяти. Как сказал наш Президент, это задача «абсолютной государственной важности». Чтобы эту память сохранить, мы открыли в 2020 году крупный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Там можно узнать, что происходило до освобождения, что было потом. А потом была Победа, которую ковали и ленинградцы, отстояв этот великий город, — подчеркнул Василий Голубев.
Сергей Густов в свою очередь, рассказал о выполнении задачи, поставленной президентом страны, по сохранению памяти о погибших защитниках Родины.
— Сегодня на интернет-ресурсе «Храним огонь Победы» появился еще один мемориальный комплекс. Это особенно символично в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — столь знаменательной даты в истории нашей страны. Только в 2023 г. в регионах России зажглись 14 новых Вечных огней, почти 20 переведены на режим постоянного горения, а всего в зоне ответственности группы «Газпром» более 1,6 тыс. мемориалов. Безусловно, мы и дальше будем продолжать почетную миссию по газификации комплексов и их обслуживанию, чтобы сохранить память о подвиге народа в Великую Отечественную войну, — заявил Сергей Густов.
Добавим, что новый Вечный огонь нанесен на интерактивную карту портала «Храним огонь Победы». На ресурсе, созданном по инициативе ПАО «Газпром», собрана информация о мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, о военной истории регионов.