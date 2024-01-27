Вечный огонь зажгли на мемориале села Большая Неклиновка

— 100 солдат и офицеров покоятся в этой земле. Село Большая Неклиновка — часть Миус-фронта, который прорвали в августе 1943 года наши войска и освободили Ростовскую область. Совсем скоро, в начале сентября, был освобожден Донецк, начали освобождать Донбасс, перед этим был освобожден Луганск. Наша задача — сохранение подвигов, памяти. Как сказал наш Президент, это задача «абсолютной государственной важности». Чтобы эту память сохранить, мы открыли в 2020 году крупный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Там можно узнать, что происходило до освобождения, что было потом. А потом была Победа, которую ковали и ленинградцы, отстояв этот великий город, — подчеркнул Василий Голубев.