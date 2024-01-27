«Весь трещит и сыпется на глазах»: в Ростове продолжает рушиться дом на Нариманова

«Продолжают высыпаться окна, я слышал обрушения новые, просадка, к утру дом может полностью рухнуть. Сотрудник МЧС подошел, сказал, необходимо организовать автобусы и вывезти всех в маневренный фонд… Он сказал, дом оцепят, и никого к нему не будут подпускать. Отключат все: свет, воду, газ, отопление», — рассказал корреспондент с места событий.