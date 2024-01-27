«Весь трещит и сыпется на глазах»: в Ростове продолжает рушиться дом на Нариманова

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Напомним, вечером 27 января из аварийного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове эвакуировали больше 90 жильцов. Причиной эвакуации стало разрушение одной из стен аварийного дома на первом этаже. В результате инцидента деформировались полы одной из квартир, выбило два окна.
Сейчас, по словам корреспондента с места событий, дом и сейчас «продолжает трещать», слышно, как бьются стекла, но к месту ЧС гражданским лицам подходить запрещено.
Один из сотрудников МЧС в беседе с корреспондентом рассказал, что спасатели уже получили «звонок из Москвы» с требованием немедленно развернуть оперативный штаб.
«Продолжают высыпаться окна, я слышал обрушения новые, просадка, к утру дом может полностью рухнуть. Сотрудник МЧС подошел, сказал, необходимо организовать автобусы и вывезти всех в маневренный фонд… Он сказал, дом оцепят, и никого к нему не будут подпускать. Отключат все: свет, воду, газ, отопление», — рассказал корреспондент с места событий.
Обращаем внимание, официально эта информация пока не получила подтверждение, RostovGazeta продолжает следить за ситуацией с места событий.
Ранее жильцы сообщили, сколько лет пришлось потратить на признание дома на Нариманова, 72/3 аварийным.