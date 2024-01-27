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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

«Весь трещит и сыпется на глазах»: в Ростове продолжает рушиться дом на Нариманова

«Весь трещит и сыпется на глазах»: в Ростове продолжает рушиться дом на Нариманова

27 января 2024, 19:03
Фото: rostovgazeta.ru
«Весь трещит и сыпется на глазах»: в Ростове продолжает рушиться дом на Нариманова

В Ростове продолжается обрушение аварийного дома на улице Нариманова

В Ростове аварийный дом на улице Нариманова, 72/3 продолжил рушиться, об этом рассказал корреспондент RostovGazeta со ссылкой на представителей ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, вечером 27 января из аварийного дома на улице Нариманова, 72/3 в Ростове эвакуировали больше 90 жильцов. Причиной эвакуации стало разрушение одной из стен аварийного дома на первом этаже. В результате инцидента деформировались полы одной из квартир, выбило два окна.

Сейчас, по словам корреспондента с места событий, дом и сейчас «продолжает трещать», слышно, как бьются стекла, но к месту ЧС гражданским лицам подходить запрещено.

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Один из сотрудников МЧС в беседе с корреспондентом рассказал, что спасатели уже получили «звонок из Москвы» с требованием немедленно развернуть оперативный штаб.

«Продолжают высыпаться окна, я слышал обрушения новые, просадка, к утру дом может полностью рухнуть. Сотрудник МЧС подошел, сказал, необходимо организовать автобусы и вывезти всех в маневренный фонд… Он сказал, дом оцепят, и никого к нему не будут подпускать. Отключат все: свет, воду, газ, отопление», — рассказал корреспондент с места событий.

«Он сказал, дом оцепят, и никого к нему не будут подпускать. Отключат все: свет, воду, газ, отопление», — рассказал корреспондент с места событий.«Он сказал, дом оцепят, и никого к нему не будут подпускать. Отключат все: свет, воду, газ, отопление», — рассказал корреспондент с места событий.
«Он сказал, дом оцепят, и никого к нему не будут подпускать. Отключат все: свет, воду, газ, отопление», — рассказал корреспондент с места событий.
Фото: rostovgazeta.ru

Обращаем внимание, официально эта информация пока не получила подтверждение, RostovGazeta продолжает следить за ситуацией с места событий.

Ранее жильцы сообщили, сколько лет пришлось потратить на признание дома на Нариманова, 72/3 аварийным.

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