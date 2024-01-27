Власти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития

«У нас есть 112 помещений, которые мы можем предоставить желающим, Сейчас формируются списки. Людей уже посадили в автобусы и отвезли в ПВР», — рассказал Валентин Кукин, сообщив, что представители городских органов власти проведут опрос жильцов, чтобы выяснить: кто останется у родственников или друзей, а кому необходимо предоставить временное место жительства.