Власти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:26
Updated Сегодня, 20:26
Напомним, в Ростове-на-Дону уже несколько часов ведутся работы в зоне ЧС на улице Нариманова, 72/3. Около сотни жильцов были эвакуированы из зоны обрушения аварийного дома, сейчас их отправили в пункт временного на базе школы №82.
«У нас есть 112 помещений, которые мы можем предоставить желающим, Сейчас формируются списки. Людей уже посадили в автобусы и отвезли в ПВР», — рассказал Валентин Кукин, сообщив, что представители городских органов власти проведут опрос жильцов, чтобы выяснить: кто останется у родственников или друзей, а кому необходимо предоставить временное место жительства.
Ранее очевидцы рассказали, что дом на Нариманова буквально рушится на глазах. После первой трещины строение начало деформироваться, стекла вылетают одно за другим, гражданским лицам запретили приближаться к аварийному строению, чтобы избежать рисков для зевак и журналистов.