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Власти Ростова рассказали, куда отправили жильцов аварийного дома на Нариманова

Власти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития

27 января 2024, 20:24
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова рассказали, куда отправили жильцов аварийного дома на Нариманова

Власти Ростова сообщили, куда отправили жильцов обрушившегося дома на Нариманова

В Ростове для размещения жильцов аварийного дома на Нариманова подготовили 112 помещений и ПВР, об этом рассказал замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Валентин Кукин.

Напомним, в Ростове-на-Дону уже несколько часов ведутся работы в зоне ЧС на улице Нариманова, 72/3. Около сотни жильцов были эвакуированы из зоны обрушения аварийного дома, сейчас их отправили в пункт временного на базе школы №82.

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«У нас есть 112 помещений, которые мы можем предоставить желающим, Сейчас формируются списки. Людей уже посадили в автобусы и отвезли в ПВР», — рассказал Валентин Кукин, сообщив, что представители городских органов власти проведут опрос жильцов, чтобы выяснить: кто останется у родственников или друзей, а кому необходимо предоставить временное место жительства.

«У нас есть 112 помещений, которые мы можем предоставить желающим, Сейчас формируются списки. Людей уже посадили в автобусы и отвезли в ПВР», — рассказал Валентин Кукин,
Видео: rostovgazeta.ru

Ранее очевидцы рассказали, что дом на Нариманова буквально рушится на глазах. После первой трещины строение начало деформироваться, стекла вылетают одно за другим, гражданским лицам запретили приближаться к аварийному строению, чтобы избежать рисков для зевак и журналистов.

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