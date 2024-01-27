Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В пятницу, 26 января, власти опубликовали повестку к заседанию правительства, которое должно состояться на следующей рабочей неделе. В рамках заседания планируют внести изменения в областной перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования.
Согласно приложению, в обновленный перечень войдут 75 специальностей из разных областей труда. Среди наиболее востребованных специалистов оказались агрономы, ветеринарные фельдшеры, воспитатели детских садов, горняки разных специализаций, графические дизайнеры, ихтиологи, кровельщики, строители и разнорабочие, медсестры, монтажники связи, логисты, учителя, преподаватели физкультуры, слесари, товароведы, фельдшеры и десятки других значимых специалистов.
Обращаем внимание, что список пока официально не утвердили, однако его можно изучить по прямой ссылке.
Ранее стало известно, что зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25%.