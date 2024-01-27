rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году

Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году

27 января 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году

В Ростовской области обновили список дефицитных специалистов

В Ростовской области назвали наиболее востребованных специалистов и профессии, в которых нуждается донской рынок труда, об этом сообщили в правительстве региона.

В пятницу, 26 января, власти опубликовали повестку к заседанию правительства, которое должно состояться на следующей рабочей неделе. В рамках заседания планируют внести изменения в областной перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования.

Названы популярные вакансии для пенсионеров в Ростовской области
Узнать подробнее

Согласно приложению, в обновленный перечень войдут 75 специальностей из разных областей труда. Среди наиболее востребованных специалистов оказались агрономы, ветеринарные фельдшеры, воспитатели детских садов, горняки разных специализаций, графические дизайнеры, ихтиологи, кровельщики, строители и разнорабочие, медсестры, монтажники связи, логисты, учителя, преподаватели физкультуры, слесари, товароведы, фельдшеры и десятки других значимых специалистов.

Обращаем внимание, что список пока официально не утвердили, однако его можно изучить по прямой ссылке.

Ранее стало известно, что зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25%.

Читайте также:
В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистовНазваны самые высокооплачиваемые профессии в Ростове-на-Дону в 2024 годуНазваны профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Профессии#Надежда Пустяк#Рынок труда#Дефицит кадров#Последние новости Ростова на сегодня#Правительство#Ростов#18+#Ихтиологи#Медсестры#Специалисты#Заседание#Строители#Логисты#Происшествия
Подпишитесь
Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске
Сегодня, 07:48
В центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек
Сегодня, 07:24
Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель
Сегодня, 06:57
Жители Азова заявили об отвалившихся колесах автобуса во время поездки
Сегодня, 06:24
Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января
Сегодня, 05:49
Все выходные Ростовскую область будет засыпать снегом
Сегодня, 04:59