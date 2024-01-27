Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году

В пятницу, 26 января, власти опубликовали повестку к заседанию правительства, которое должно состояться на следующей рабочей неделе. В рамках заседания планируют внести изменения в областной перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования.