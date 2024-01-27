Власти Ворошиловского района Ростова отказались комментировать обрушение дома

Однако вечером 27 января их жизнь изменилась, и люди были вынуждены бросать свой дом, выбегая на улицу буквально в нижнем белье. Сейчас у разрушающегося дома дежурят спасатели, пожарные и скорая, а к месту ЧС прибыл директор «Управления ЖКХ» Ворошиловского района Ростова Георгий Каспарьян. Журналисты пытались узнать у него, почему именно власти игнорировали необходимость расселения дома и сноса аварийного строения, однако Георгий Каспарьян временно отказался отвечать на любые вопросы о произошедшем.