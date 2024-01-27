Власти Ворошиловского района Ростова отказались комментировать обрушение дома

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Напомним, около 20.00 мск в Ворошиловском районе Ростова произошло обрушение аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. Дом получил аварийный статус еще в 2020 году, однако жильцов никто не расселял, и они безуспешно продолжали писать жалобы и жить своей обычной жизнью.
Однако вечером 27 января их жизнь изменилась, и люди были вынуждены бросать свой дом, выбегая на улицу буквально в нижнем белье. Сейчас у разрушающегося дома дежурят спасатели, пожарные и скорая, а к месту ЧС прибыл директор «Управления ЖКХ» Ворошиловского района Ростова Георгий Каспарьян. Журналисты пытались узнать у него, почему именно власти игнорировали необходимость расселения дома и сноса аварийного строения, однако Георгий Каспарьян временно отказался отвечать на любые вопросы о произошедшем.
«Пока нет[прим.редакции — не готов дать комментарий]. Планы есть, конечно. Попозже дадим комментарий», — ответил на настойчивые вопросы журналистов Каспарьян, попросив журналистов не снимать его. В течение всего пресс-подхода мужчина пытался связаться с кем-то по телефону и с раздражением реагировал на вопросы о многолетних жалобах жильцов дома на Нариманова, 72/3.