Вместо ПВР: жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус гармошка

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Сегодня вечером в Ростове на Нариманова, 72/3 обрушился жилой дом. 80 жильцов успели эвакуировать. Сейчас здание отключили от газоснабжения, его обломки продолжают падать, создавая угрозу. На месте дежурят спасатели и полиция. Прибыли оценить последствия ЧП и чиновники.
Сами жильцы рассказали, что выбегали из дома едва ли не в нижнем белье. Многие успели схватить лишь верхнюю одежду и документы. Они боятся, что дом продолжит обрушаться, и они останутся без крова.
Корренспондент RostovGazeta с места событий сообщает, что жильцам выделили автобус «гармошка», чтобы они смогли там «погреться». Это новый автобус, предазначавшийся для маршрута №1А. При этом где люди будут ночевать и развернут ли для них пункты временного размещения, пока неясно. Вероятнее всего, жильцам выделят спальные места в здании какой-либо из ближайших школ.
Обстановка на месте событий уточняется.
Ранее сами жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове. Такой статус он получил еще в 2020 году.