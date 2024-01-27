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Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Вместо ПВР: жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус гармошка

Вместо ПВР: жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус-гармошка

27 января 2024, 18:48
Фото: rostovgazeta.ru
Вместо ПВР: жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус гармошка

Жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус «гармошка»

В Ростове на Нариманова обрушился многоквартирный жилой дом, дальнейшая судьба его собственников неизвестна.

Сегодня вечером в Ростове на Нариманова, 72/3 обрушился жилой дом. 80 жильцов успели эвакуировать. Сейчас здание отключили от газоснабжения, его обломки продолжают падать, создавая угрозу. На месте дежурят спасатели и полиция. Прибыли оценить последствия ЧП и чиновники.

Сами жильцы рассказали, что выбегали из дома едва ли не в нижнем белье. Многие успели схватить лишь верхнюю одежду и документы. Они боятся, что дом продолжит обрушаться, и они останутся без крова.

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Вместо ПВР: жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус гармошка
Видео: rostovgazeta.ru

Корренспондент RostovGazeta с места событий сообщает, что жильцам выделили автобус «гармошка», чтобы они смогли там «погреться». Это новый автобус, предазначавшийся для маршрута №1А. При этом где люди будут ночевать и развернут ли для них пункты временного размещения, пока неясно. Вероятнее всего, жильцам выделят спальные места в здании какой-либо из ближайших школ.

Обстановка на месте событий уточняется.

Ранее сами жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове. Такой статус он получил еще в 2020 году.

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