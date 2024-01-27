Вместо ПВР: жильцов обрушенного в Ростове дома пустили погреться в автобус гармошка

Корренспондент RostovGazeta с места событий сообщает, что жильцам выделили автобус «гармошка», чтобы они смогли там «погреться». Это новый автобус, предазначавшийся для маршрута №1А. При этом где люди будут ночевать и развернут ли для них пункты временного размещения, пока неясно. Вероятнее всего, жильцам выделят спальные места в здании какой-либо из ближайших школ.