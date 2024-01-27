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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Все выходные Ростовскую область будет засыпать снегом

Все выходные Ростовскую область будет засыпать снегом

27 января 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных ожидается холодная погода с осадками в виде дождя и снега, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, синоптики обещают снег с дождем. Что касается температуры, то в среднем она составит +1 градус.

В понедельник ночью похолодает до -5 градусов, а днем станет немного теплее, но заморозки сохранятся. Не прекратится в этот день и снегопад.

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Во вторник должно стать солнечно, но будет все также холодно. А со среды прогнозируют облачную погоду и начнется потепление, поэтому к концу недели столбики термометров покажут +2 градуса.

В пятницу синоптики снова обещают дождливую погоду.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снег#Осадки#Температура#Дождь
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