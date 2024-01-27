Все выходные Ростовскую область будет засыпать снегом

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, синоптики обещают снег с дождем. Что касается температуры, то в среднем она составит +1 градус.
В понедельник ночью похолодает до -5 градусов, а днем станет немного теплее, но заморозки сохранятся. Не прекратится в этот день и снегопад.
Во вторник должно стать солнечно, но будет все также холодно. А со среды прогнозируют облачную погоду и начнется потепление, поэтому к концу недели столбики термометров покажут +2 градуса.
В пятницу синоптики снова обещают дождливую погоду.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.