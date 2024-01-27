«Выбежали в трусах»: ростовчанин рассказал о разрушении дома на Нариманова

«Я варил пельмени, тут брат забегает, говорит: „Посмотри, у тебя там с потолка…“ Плиты начали расходиться. Я в комнату забегаю, там понасыпалось. Начал кричать соседям сразу[прим. редакции — чтобы они покинули дом].», — рассказал местный житель, сообщив, что соседи не сразу ему поверили.