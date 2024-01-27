«Выбежали в трусах»: ростовчанин рассказал о разрушении дома на Нариманова

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Published Сегодня, 18:00
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Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошло обрушение одного из домов. Аварийный дом на улице Нариманова, 72/3 стал рушиться на глазах у жильцов, которые спешно бросились из помещений, прихватив собой самые необходимые вещи.
Один из жильцов рассказал, что дом начал рушиться, когда он занимался готовкой.
«Я варил пельмени, тут брат забегает, говорит: „Посмотри, у тебя там с потолка…“ Плиты начали расходиться. Я в комнату забегаю, там понасыпалось. Начал кричать соседям сразу[прим. редакции — чтобы они покинули дом].», — рассказал местный житель, сообщив, что соседи не сразу ему поверили.
«Полы встали колом, мы выбежали, как были. Вот первый подъезд. Потом додумались, вернулись обратно, собрали вещи… Сидим теперь тут как бездомные*[прим. редакции — речь изменена из соображений цензуры]», — добавил мужчина.
По словам ростовчанина, дом имеет статус аварийного уже несколько лет и находился в очереди на расселение. По предварительной информации, в строении рухнула стена первого подъезда.