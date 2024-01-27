rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

«Выбежали в трусах»: ростовчанин рассказал о разрушении дома на Нариманова

«Выбежали в трусах»: ростовчанин рассказал о разрушении дома на Нариманова

27 января 2024, 18:00
Фото: rostovgazeta.ru
«Выбежали в трусах»: ростовчанин рассказал о разрушении дома на Нариманова

В Ростове жильцы рассказали, как начал разрушаться дом на Нариманова

В Ростове жилой дом на улице Нариманова началось обрушаться вечером 27 января, о произошедшем корреспонденту RostovGazeta рассказал один из жильцов.

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошло обрушение одного из домов. Аварийный дом на улице Нариманова, 72/3 стал рушиться на глазах у жильцов, которые спешно бросились из помещений, прихватив собой самые необходимые вещи.

В Ростове на месте аварийного дома на Кривошлыковском может появиться сквер
Узнать подробнее

Один из жильцов рассказал, что дом начал рушиться, когда он занимался готовкой.

«Я варил пельмени, тут брат забегает, говорит: „Посмотри, у тебя там с потолка…“ Плиты начали расходиться. Я в комнату забегаю, там понасыпалось. Начал кричать соседям сразу[прим. редакции — чтобы они покинули дом].», — рассказал местный житель, сообщив, что соседи не сразу ему поверили.

Фото: rostovgazeta.ru

«Полы встали колом, мы выбежали, как были. Вот первый подъезд. Потом додумались, вернулись обратно, собрали вещи… Сидим теперь тут как бездомные*[прим. редакции — речь изменена из соображений цензуры]», — добавил мужчина.

По словам ростовчанина, дом имеет статус аварийного уже несколько лет и находился в очереди на расселение. По предварительной информации, в строении рухнула стена первого подъезда.

Читайте также:
Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головойШкольница выпала из окна пятого этажа жилого дома в БатайскеВласти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Аварийные дома#Ростов#18+#Обрушение дома#Нариманова#Происшествия#Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда
Сегодня, 11:25
На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину
Сегодня, 10:51
На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку
Сегодня, 10:29
Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс
Сегодня, 12:07
Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 27 января
Сегодня, 12:58
«Как святая вода и причастие»: почему в Ростове любят вареники и откуда это началось
Сегодня, 12:58