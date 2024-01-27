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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Жильцы заявили, что боятся полного обрушения дома на Нариманова в Ростове

Жильцы заявили, что боятся полного обрушения дома на Нариманова в Ростове

27 января 2024, 18:02
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы заявили, что боятся полного обрушения дома на Нариманова в Ростове
В Ростове на Нариманова частично обрушился жилой многоквартирный дом, жильцы заявили корреспонденту RostovGazeta, что боятся полностью остаться без крова.

Сегодня вечером в Ростове на Нариманова, 72/3 частично обрушился жилой дом. 80 жильцов успели эвакуировать. Люди экстренно собирали вещи и документы, опасаясь остаться под завалами.

В Ростове обрушилось общежитие на Нариманова
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Собственники рассказали корреспонденту RostovGazeta, что боятся полного обрушения дома. Он давно считается аварийным.

Сейчас экстренные службы отключили дом от газоснабжения. Полиция отгоняет людей от эпицентра разрушения, опасаясь, что обломки упадут на высоковольтный кабель.

Информация о происшествии уточняется.

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