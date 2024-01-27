Жильцы заявили, что боятся полного обрушения дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Сегодня вечером в Ростове на Нариманова, 72/3 частично обрушился жилой дом. 80 жильцов успели эвакуировать. Люди экстренно собирали вещи и документы, опасаясь остаться под завалами.
Собственники рассказали корреспонденту RostovGazeta, что боятся полного обрушения дома. Он давно считается аварийным.
Сейчас экстренные службы отключили дом от газоснабжения. Полиция отгоняет людей от эпицентра разрушения, опасаясь, что обломки упадут на высоковольтный кабель.
Информация о происшествии уточняется.