Житель Ростовской области удивил бывалых рыбаков размером своего улова

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Рыбак рассказал, что отправился на один из местных водоемов для ловли окуня. В результате на приманку попалась довольно крупная рыба.
Рыбак сделал несколько фотографий и разместил их в соцсетях. Пользователи в комментариях поздравили его с крупным уловом.
«Хороший трофей», — заявили рыбаки.
«Молодец», — написали подписчики. Но где именно ему удалось поймать рыбу, местный житель раскрывать не стал.
До этого щуку невероятных размеров выловил житель донского региона. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ.