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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Житель Ростовской области удивил бывалых рыбаков размером своего улова

Житель Ростовской области удивил бывалых рыбаков размером своего улова

27 января 2024, 10:18
Фото: 1MI
Житель Ростовской области во время рыбалки смог поймать довольно крупную рыбу, чем удивил остальных, говорится в одной из тематических групп в соцсетях.

Рыбак рассказал, что отправился на один из местных водоемов для ловли окуня. В результате на приманку попалась довольно крупная рыба.

Рыбак сделал несколько фотографий и разместил их в соцсетях. Пользователи в комментариях поздравили его с крупным уловом.

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«Хороший трофей», — заявили рыбаки.

«Молодец», — написали подписчики. Но где именно ему удалось поймать рыбу, местный житель раскрывать не стал.

Фото: Артём Маминов — соцсети

До этого щуку невероятных размеров выловил житель донского региона. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Окунь
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