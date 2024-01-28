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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Мастер спорта по кикбоксингу спасла стариков из обрушившегося дома в Ростове

Будила инвалидов и стариков: юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове

28 января 2024, 17:03
Фото: 1MI
Мастер спорта по кикбоксингу спасла стариков из обрушившегося дома в Ростове

Мастер спорта по кикбоксингу спасла стариков из обрушившегося дома в Ростове

Ростовская спортсменка помогла соседям покинуть разрушающийся дом на Нариманова, однако сама потеряла под завалами все имущество, ее историю приводит Don Mash.

Мастер спорта по кикбоксингу Ольга Алиева оказалась жильцом злополучного общежития на Нариманова, 72/3. 27 января вечером дом начал обрушаться. Его жители экстренно покинули здание, прихватив с собой только верхнюю одежду и документы.

Алиева рассказала, что вечером обратила внимание на провисший потолок и сразу поняла, что происходил. Она собрала вещи и стала будить соседей — инвалидов и стариков. Девушка помогла им выбраться из обрушающегося здания.

Мастер спорта по кикбоксингу спасла стариков из обрушившегося дома в Ростове
Видео: Don Mash

Под завалами дома остались награды, вещи и сбережения спортсменки. Что делать дальше, она не знает. Не ясно, сможет ли девушка достать что-то из-под завалов дома.

Ранее RostovGazeta рассказала, как рухнул дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами.

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