Будила инвалидов и стариков: юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Мастер спорта по кикбоксингу Ольга Алиева оказалась жильцом злополучного общежития на Нариманова, 72/3. 27 января вечером дом начал обрушаться. Его жители экстренно покинули здание, прихватив с собой только верхнюю одежду и документы.
Алиева рассказала, что вечером обратила внимание на провисший потолок и сразу поняла, что происходил. Она собрала вещи и стала будить соседей — инвалидов и стариков. Девушка помогла им выбраться из обрушающегося здания.
Под завалами дома остались награды, вещи и сбережения спортсменки. Что делать дальше, она не знает. Не ясно, сможет ли девушка достать что-то из-под завалов дома.
Ранее RostovGazeta рассказала, как рухнул дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами.