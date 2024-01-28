Чиновников опросят по уголовному делу об обрушении дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома на Нариманова, 72/3. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще четыре года назад. Однако все это время жильцов не расселяли.
Сейчас эксперты осматривают место происшествия, допрашивают собственников дома и сотрудников администрации. Следователи изучают правоустанавливающую и техническую документацию по дому.
Расследование должно показать, по какой причине произошло обрушение дома. Также будет дана правовая оценка действиям властей.
Дом частично обрушился вчера накануне вечером. Сегодня утром полностью рухнул один из подъездов. Жильцов дома эвакуировали еще вчера. Для них развернули ПВР в школе №82. Сейчас собственники и власти договариваются о переселении в маневренный фонд. Также жильцам обещали оказать единовременную материальную помощь.
Напомним, все имущество в результате обрушения дома в Ростове потеряли 82 семьи.
Также в Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова. На месте до сих под дежурят спасатели и правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что жители соседних с Нариманова 72/3 домов в Ростове боятся обрушений. Их дома также скреплены стяжками от разрушений.