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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области смог сделать стрижку своему коллеге прямо на борту МКС

Еще и стилист: космонавт из Ростовской области подстриг коллегу прямо на МКС

28 января 2024, 09:21
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области смог сделать стрижку своему коллеге прямо на борту МКС

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб подстриг коллегу прямо на МКС

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области смог сделать стрижку своему коллеге Олегу Кононенко прямо на борту МКС, сообщает ТАСС.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, как его на борту МКС стрижет коллега из Ростовской области Николай Чуб. Стрижка происходит при помощи специальной машинки, совмещенной с пылесосом, чтобы срезанные волосы не разлетались по станции.

«Профессиональный космонавт — профессионал во всем!» — дает оценку работе Чуба коллега.

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Он также поблагодарил уроженца Новочеркасска за мастерскую стрижку.

Напомним, Николай Чуб сейчас работает в составе 70-й экспедиции на МКС. На Землю он вернется в сентябре 2024 года.

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