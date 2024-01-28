Еще и стилист: космонавт из Ростовской области подстриг коллегу прямо на МКС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, как его на борту МКС стрижет коллега из Ростовской области Николай Чуб. Стрижка происходит при помощи специальной машинки, совмещенной с пылесосом, чтобы срезанные волосы не разлетались по станции.