Еще и стилист: космонавт из Ростовской области подстриг коллегу прямо на МКС

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, как его на борту МКС стрижет коллега из Ростовской области Николай Чуб. Стрижка происходит при помощи специальной машинки, совмещенной с пылесосом, чтобы срезанные волосы не разлетались по станции.
«Профессиональный космонавт — профессионал во всем!» — дает оценку работе Чуба коллега.
Он также поблагодарил уроженца Новочеркасска за мастерскую стрижку.
Напомним, Николай Чуб сейчас работает в составе 70-й экспедиции на МКС. На Землю он вернется в сентябре 2024 года.