Голубев: Из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове расселят 155 семей

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Напомним, вечером 27 января началось обрушение дома в Ростове по адресу: улица Нариманова, 72/3. В целях безопасности были эвакуированы жильцы. После этого подходить к зданию гражданским лицам запретили, а спасатели рассказали, что здание продолжает разрушаться.
Голубев сообщил, что заслушал доклад на внеочередном заседании комиссии по ЧС. Так, на заседании было сказано, что всего в аварийном доме были зарегистрированы 247 человек. Всего планируется расселить 155 семей.
В сообщении главы региона также сказано, что вчера из дома были эвакуированы 95 жильцов, среди которых 15 — это дети.
Жильцам предложили остаться в пункте временного размещения. Однако только 26 человек решили провести там ночь. Остальные отправились к родственникам.