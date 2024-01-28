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Голубев заявил, что расселению из обрушившегося дома на Нариманова подлежат 155 семей

Голубев: Из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове расселят 155 семей

28 января 2024, 05:47
Фото: rostovgazeta.ru
Голубев заявил, что расселению из обрушившегося дома на Нариманова подлежат 155 семей
Расселению подлежат 155 семей из обрушившегося накануне дома на Нариманова, признанного аварийным в 2020 году, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером 27 января началось обрушение дома в Ростове по адресу: улица Нариманова, 72/3. В целях безопасности были эвакуированы жильцы. После этого подходить к зданию гражданским лицам запретили, а спасатели рассказали, что здание продолжает разрушаться.

Голубев сообщил, что заслушал доклад на внеочередном заседании комиссии по ЧС. Так, на заседании было сказано, что всего в аварийном доме были зарегистрированы 247 человек. Всего планируется расселить 155 семей.

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В сообщении главы региона также сказано, что вчера из дома были эвакуированы 95 жильцов, среди которых 15 — это дети.

Жильцам предложили остаться в пункте временного размещения. Однако только 26 человек решили провести там ночь. Остальные отправились к родственникам.

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