Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Голубев добавил, что благодаря объявленной накануне эвакуации, жертв среди жильцов удалось избежать. Также он сообщил, что дом был оцеплен.
Жильцы накануне были отправлены в пункт временного размещения. При этом согласились провести там ночь только 26 человек. Почти 70 человек отправились к знакомым и родственникам. Утром была продолжена работа по расселению жильцов в маневренный фонд, отметил губернатор региона.
Напомним, 27 января после эвакуации жителей из начавшего обрушаться дома на Нариманова спасатели оцепили здание. Они сообщили, что в доме трещат и лопаются окна, а само здание может обрушится уже к утру.