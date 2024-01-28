rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Голубев сообщил об обрушении подъезда в аварийном доме на Нариманова в Ростове

Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове

28 января 2024, 07:08
Фото: rostovgazeta.ru
Голубев сообщил об обрушении подъезда в аварийном доме на Нариманова в Ростове
Первый подъезд обрушился в доме на улице Нариманова, 72/3 в Ростове, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Голубев добавил, что благодаря объявленной накануне эвакуации, жертв среди жильцов удалось избежать. Также он сообщил, что дом был оцеплен.

Голубев: Из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове расселят 155 семей
Узнать подробнее

Жильцы накануне были отправлены в пункт временного размещения. При этом согласились провести там ночь только 26 человек. Почти 70 человек отправились к знакомым и родственникам. Утром была продолжена работа по расселению жильцов в маневренный фонд, отметил губернатор региона.

Напомним, 27 января после эвакуации жителей из начавшего обрушаться дома на Нариманова спасатели оцепили здание. Они сообщили, что в доме трещат и лопаются окна, а само здание может обрушится уже к утру.

Читайте также:
В Ростове полностью обрушился подъезд в аварийном доме на Нариманова«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном домеРазмер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#ЧС#Расселение дома#Режим ЧС#Расселение аварийных домов в Ростовской области#Обрушение дома#Расселение#Нариманова#Происшествия#Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
Подпишитесь
Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео
Сегодня, 07:11
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей
Сегодня, 07:41
«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч
Сегодня, 05:26
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
Вчера, 21:04
Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье
Сегодня, 07:42