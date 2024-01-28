Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове

Жильцы накануне были отправлены в пункт временного размещения. При этом согласились провести там ночь только 26 человек. Почти 70 человек отправились к знакомым и родственникам. Утром была продолжена работа по расселению жильцов в маневренный фонд, отметил губернатор региона.