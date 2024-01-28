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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Главные новости Ростовской области с 22 по 28 января.

Итоги недели: в Ростове рушатся старые дома, строятся новые, пока рядом топит хутора

28 января 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 22 по 28 января.
В Ростове обрушился аварийный дом на Нариманова, тем временем жители сразу нескольких хуторов жалуются на регулярные подтопления, а на левом берегу власти собрались строить новые микрорайоны.

Осваивать или не осваивать — вот в чем вопрос

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростове хотят комплексно подойти к развитию инфраструктуры на левом берегу Дона. В будущем там могут появиться сразу четыре новых микрорайона.

Ожидаемо, препятствие на пути к этому может стать гидрология.

«Теперь необходимо смотреть и просчитывать, как во время различных опасных ситуаций будет вести себя вода. Пока этот вопрос не будет проработан, то ничего нельзя осваивать», — рассуждает губернатор.

Между тем, уже сейчас идет строительство микрорайона «Левобережье». Еще два в теории должны появиться с обеих сторон Восточного шоссе.

Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона
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Последствия подтоплений

В социальных сетях сотни жителей Ростовской области пожаловались президенту Владимиру Путину на регулярные подтопления населенных пунктов. Речь идет о домах в Азове, Батайске, хуторах Ленинакан, Камышеваха, Ленинаван, а также частично Ростове. Местные жители даже создали петицию на имя главы государства, которую уже подписали больше 1000 человек.

Проблема подтоплений актуальна уже продолжительное время и возможно, связана с непродуманным строительством. Дома в хуторах и городах топит во время каждых интенсивных осадков. Ситуация никак не решается и постепенно перерастает в настоящую гигиеническую катастрофу.

«Подтопление идет участков и жилых домов с постоянным проживанием людей, уровень воды поднялся уже на отметку 1,5-2 метра от уровня земли. Затоплены проходы для пешеходов, передвижение по улицам на данный момент невозможно, подъезд автомобильного транспорта ограничен из-за высокого уровня поверхностных вод», — говорят местные жители в своем обращении.

Они добавляют, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что влияет на прочность фундамента. Люди переживают, что могут вообще остаться без жилья.

Тысячи жителей Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
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«Принудительное» расселение

Участи остаться без жилья не смогли избежать собственники многоквартирного дома на улице Нариманова, 72/3. 27 января вечером дом начал обваливаться, его жильцов эвакуировали. Уже утром полностью рухнул первый подъезд дома.

Здание было построено в 1963 году. Четыре года назад его признали аварийным и требующим сноса и расселения. Власти Ростова утверждают, что предлагали местным жителям переселиться в маневренный фонд, однако все они отказались. Сами собственники говорят, что, наоборот, сами много лет требовали властей признать дом аварийным и расселить. Но сумма выкупа, которую предлагали чиновники, жильцов абсолютно не устраивала.

Для жителей развернули ПВР в школе №82. Им снова предложили переселиться в маневренный фонд. Также собственникам положены единовременные выплаты за утрату имущества.

Спасатели не исключают, что дом может полностью обрушиться. Сейчас его территория огорожена. На месте дежурят сотрудники полиции и МЧС.

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