Итоги недели: в Ростове рушатся старые дома, строятся новые, пока рядом топит хутора

Здание было построено в 1963 году. Четыре года назад его признали аварийным и требующим сноса и расселения. Власти Ростова утверждают, что предлагали местным жителям переселиться в маневренный фонд, однако все они отказались. Сами собственники говорят, что, наоборот, сами много лет требовали властей признать дом аварийным и расселить. Но сумма выкупа, которую предлагали чиновники, жильцов абсолютно не устраивала.