Износ рухнувшего дома на Нариманова в Ростове составлял почти 40%

Известно, что дом был построен в 1963 году. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу и расселению. Как тогда оценивался износ здания, не уточняется. Однако сообщается, что уже в 2016 году, восемь лет назад, износ составлял 39,2%.