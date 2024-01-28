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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Уже на 2016 год износ здания на Нариманова, 72/3 составлял 39,2%

Износ рухнувшего дома на Нариманова в Ростове составлял почти 40%

28 января 2024, 11:33
Фото: rostovgazeta.ru
Уже на 2016 год износ здания на Нариманова, 72/3 составлял 39,2%
Уже на 2016 год износ здания на Нариманова, 72/3 составлял 39,2%, сообщается на сайте дом.минжкх.

В Ростове продолжают расследовать обстоятельства разрушения аварийной пятиэтажки на Нариманова, 72/3. Вчера вечером здание начало обваливаться. Сегодня утром полностью разрушен оказался один из подъездов дома. Жильцов, к счастью, успели эвакуировать.

Жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тыс рублей
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Известно, что дом был построен в 1963 году. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу и расселению. Как тогда оценивался износ здания, не уточняется. Однако сообщается, что уже в 2016 году, восемь лет назад, износ составлял 39,2%.

По словам местных жителей, сам дом в аварийном состоянии находился не один десяток лет. На лестницах отсутствовали перила, а сами пролеты «гуляли».

Жильцы ранее рассказывали, что несколько лет требовали властей признать дом аварийным, однако добиться этого смогли лишь в 2020 году.

Напомним, в МЧС причиной обрушения подъезда на улице Нариманова в Ростове стало продолжение обвально-осыпных процессов.

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