Износ рухнувшего дома на Нариманова в Ростове составлял почти 40%

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Ростове продолжают расследовать обстоятельства разрушения аварийной пятиэтажки на Нариманова, 72/3. Вчера вечером здание начало обваливаться. Сегодня утром полностью разрушен оказался один из подъездов дома. Жильцов, к счастью, успели эвакуировать.
Известно, что дом был построен в 1963 году. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу и расселению. Как тогда оценивался износ здания, не уточняется. Однако сообщается, что уже в 2016 году, восемь лет назад, износ составлял 39,2%.
По словам местных жителей, сам дом в аварийном состоянии находился не один десяток лет. На лестницах отсутствовали перила, а сами пролеты «гуляли».
Жильцы ранее рассказывали, что несколько лет требовали властей признать дом аварийным, однако добиться этого смогли лишь в 2020 году.
Напомним, в МЧС причиной обрушения подъезда на улице Нариманова в Ростове стало продолжение обвально-осыпных процессов.