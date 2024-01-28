«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч

«Ну, я зашел, сел на диван. Тут слышу треск какой-то стук, скрежет, что-то падает. Тут заходит мама с соседкой, я им говорю: Убегаем. Они не понимают, куда убегаем», — рассказал Владимир, сообщив, что сразу предположил, что источником звука стал разрушающийся дом.