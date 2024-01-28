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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

«В чем был выбежал»: ростовчанин рассказал, как узнал про обрушение дома

«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч

28 января 2024, 05:26
Фото: rostovgazeta.ru
«В чем был выбежал»: ростовчанин рассказал, как узнал про обрушение дома

Семье из рушащегося дома на Нариманова предложили 800 тысяч рублей

В Ростове жильцы дома на Нариманова узнали про обрушение здания из мессенджеров, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Вечером 27 января около 20.00 мск в Ворошиловском районе Ростова произошло ЧП, начал рушиться один из аварийных домов на улице Нариманова. Дом №72/3 признали аварийным в разгар пандемии, и с тех пор жители пытались добиться помощи от представителей власти.

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Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на жильцов аварийного дома Владимира и Нину рассказал, что ростовчане узнали о ситуации в здании буквально случайно, а на происходящее пролили свет сообщения в мессенджерах.

«Ну, я зашел, сел на диван. Тут слышу треск какой-то стук, скрежет, что-то падает. Тут заходит мама с соседкой, я им говорю: Убегаем. Они не понимают, куда убегаем», — рассказал Владимир, сообщив, что сразу предположил, что источником звука стал разрушающийся дом.

Видео: Видео: Telegram-канал Don_Mash / rostovgazeta.ru

По словам мужчины, он выбежал на улицу, в чем был и без документов. Дом, по его словам, будто наклонился, и первый этаж начал рушиться.

Владимир рассказал, что после пришел оценщик и предложил за квартиру площадью девять квадратных метров 800 тысяч рублей[прим. редакции — 88,88 тысячи рублей за квадратный метр].

«Что я за 800 тысяч куплю? Наверное, только туалет какой-нибудь где-нибудь», — заметил местный житель.

Ранее в Ростове объявили, что вводят режим ЧС на месте обрушения дома на Нариманова.

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