Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Около 09.30 мск 28 января первый подъезд в аварийном доме, жильцов которого эвакуировали накануне, полностью обрушился. Момент попал на видео, которым поделился в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко. На нем видно, как сначала из дома начинают падать кирпичи, лопаются окна и стены, а затем часть дома обрушается с пятого по первый этажи.
В результате обрушения подъезда никто не пострадал. Здание оцеплено. «С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — заявил губернатор Василий Голубев.
Напомним, что здание частично обрушилось 27 января, из дома эвакуировали больше 90 жителей. Всего расселить планируется 155 семей. Подробнее о том, как люди остались без жилья, в сюжете RostovGazeta.