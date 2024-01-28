Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео

Около 09.30 мск 28 января первый подъезд в аварийном доме, жильцов которого эвакуировали накануне, полностью обрушился. Момент попал на видео, которым поделился в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко. На нем видно, как сначала из дома начинают падать кирпичи, лопаются окна и стены, а затем часть дома обрушается с пятого по первый этажи.