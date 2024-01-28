rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео

Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео

28 января 2024, 07:11
Фото: rostovgazeta.ru
Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео
В Ростове-на-Дону, как и прогнозировали сотрудники регионального МЧС накануне, обрушилась часть аварийного дома на Нариманова 72/3, видео появилось в Сети.

Около 09.30 мск 28 января первый подъезд в аварийном доме, жильцов которого эвакуировали накануне, полностью обрушился. Момент попал на видео, которым поделился в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко. На нем видно, как сначала из дома начинают падать кирпичи, лопаются окна и стены, а затем часть дома обрушается с пятого по первый этажи.

В результате обрушения подъезда никто не пострадал. Здание оцеплено. «С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — заявил губернатор Василий Голубев.

В Ростове полностью обрушился подъезд в аварийном доме на Нариманова
Узнать подробнее
Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео
Видео: ТГ канал Алексея Логвиненко

Напомним, что здание частично обрушилось 27 января, из дома эвакуировали больше 90 жителей. Всего расселить планируется 155 семей. Подробнее о том, как люди остались без жилья, в сюжете RostovGazeta.

Читайте также:
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублейВласти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме
#Видео#Ростов-на-Дону#Аварийный дом#Последние новости Ростова на сегодня#Обрушился дом#Жилой дом#Многоквартирный дом#Происшествия#Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
Подпишитесь
Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове
Сегодня, 07:08
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей
Сегодня, 07:41
«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч
Сегодня, 05:26
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
Вчера, 21:04
Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье
Сегодня, 07:42