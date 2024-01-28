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Posted 28 января 2024, 14:41

Published 28 января 2024, 14:41

Modified 28 января 2024, 14:43

Updated 28 января 2024, 14:43

Полиция в Ростове ищет живодера, мучавшего щенка и угрожавшего девушке ножом

Мужчина в Ростове мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась бывшая девушка

28 января 2024, 14:41
Фото: 1MI. Полиция в Ростове ищет живодера, мучавшего щенка и угрожавшего девушке ножом
Правоохранительные органы изучают видео из соцсетей, где мужчина издевался над щенком, рассказали в МВД Ростовской области.

В сети распространилось видео, где неадекватный мужчина угрожает ножом бывшей девушке и издевается над ее щенком. Дебош он устроил из-за того, что возлюбленная решила уйти от него и обратиться в полицию по факту живодерства.

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В полиции Ростова заявили, что о видео уже знают и начали проверку. Они устанавливают всех участников событий и обстоятельства происшествия. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в приюте в Ростовской области много лет издеваются над собаками.

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