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Published Сегодня, 10:13

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Причиной обрушения подъезда на улице Нариманова в Ростове стало продолжение обвально-осыпных процессов

Названа причина обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове

28 января 2024, 10:13
Фото: rostovgazeta.ru
Причиной обрушения подъезда на улице Нариманова в Ростове стало продолжение обвально-осыпных процессов
Причиной обрушения подъезда на улице Нариманова в Ростове стало продолжение обвально-осыпных процессов, пишут «Новые известия».

В Ростове сегодня утром обвалился подъезд жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Здание начало разрушаться еще вчера вечером. Жильцов успели эвакуировать.

Сейчас дом отключили от всех коммуникаций. На месте работают спасатели, они устанавливают, есть ли риск дальнейшего разрушения здания. Пятиэтажку оцепили. Доступ в нее запрещен.

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Сотрудники МЧС причиной обрушения здания назвали продолжение обвально-осыпных процессов. Дом еще в 2020 году признали аварийным и требующим сноса.

Ранее власти заявили, что жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей.

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