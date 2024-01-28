Названа причина обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Ростове сегодня утром обвалился подъезд жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Здание начало разрушаться еще вчера вечером. Жильцов успели эвакуировать.
Сейчас дом отключили от всех коммуникаций. На месте работают спасатели, они устанавливают, есть ли риск дальнейшего разрушения здания. Пятиэтажку оцепили. Доступ в нее запрещен.
Сотрудники МЧС причиной обрушения здания назвали продолжение обвально-осыпных процессов. Дом еще в 2020 году признали аварийным и требующим сноса.
Ранее власти заявили, что жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей.