Недоварили пельмени: как рухнул дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами

В итоге жильцов на ночь решили разместить в школе №82. Там им предоставили койко-место и чай. Некоторые из них заявили, что переночуют у родственников и друзей. Ночевать в ПВР остались 26 человек. Как заявил глава администрации города Алексей Логвиненко, в первой половине дня 28 января планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на улице Уланской, 15.