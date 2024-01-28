Недоварили пельмени: как рухнул дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
27 января около девяти часов вечера стало известно о частичном обрушении аварийного общежития на Нариманова, 72/3. Жильцы дома выбегали оттуда, едва прихватив верхнюю одежду и документы.
«Я варил пельмени, тут брат забегает, говорит: „Посмотри, у тебя там с потолка…“ Плиты начали расходиться. Я в комнату забегаю, там понасыпалось. Начал кричать соседям сразу [прим. редакции — чтобы они покинули дом]», — рассказал жилец дома.
На место оперативно прибыли спасатели и полиция. Дом оцепили и отрезали от коммуникаций.
К утру полностью обрушился первый подъезд. Жертв удалось избежать из-за того, что внутри к тому времени уже никого не было.
В доме на Нариманова, 72/3 пять этажей и 156 жилых помещений, в нем прописаны 247 человек. Здание построили в 1963 году. Четыре года назад дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Власти утверждают, что предлагали собственникам переселиться в жилье маневренного фонда, однако все они отказались. Сами жильцы говорят обратное. Они утверждают, что много лет требовали от чиновников признать дом аварийным и расселить. Но те деньги, что власти готовы были отдать за выкуп жилья оказались мизерными.
Пятиэтажка приобрела дурную славу среди соседей. С их слов, аварийный дом стал пристанищем наркоманов и алкоголиков. Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров, были и семьи с детьми.
Жильцы дома сразу после эвакуации долгое время просто стояли на холоде. Затем власти пригнали к дому автобусы «гармошка» и пустили людей туда «погреться». Вопрос об их дальнейшем размещении решался несколько часов.
В итоге жильцов на ночь решили разместить в школе №82. Там им предоставили койко-место и чай. Некоторые из них заявили, что переночуют у родственников и друзей. Ночевать в ПВР остались 26 человек. Как заявил глава администрации города Алексей Логвиненко, в первой половине дня 28 января планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на улице Уланской, 15.
Сегодня утром, после обрушения подъезда, жительница дома рассказала RostovGazeta, что ее комнату вместе с услугами на переезд власти оценили всего лишь в 900 тысяч рублей. Сама администрация также признает, что размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей.
В районе дома введен режим ЧС. Людей и спасателей внутрь не пускают из-за угрозы обрушения.
Накануне жильцы поинтересовались у заместителя губернатора Сергея Бодрякова, кто будет обеспечивать сохранность их имущества от мародеров. Тот заверил, что у каждого подъезда выставят полицию.
Корреспондент RostovGazeta сообщает с места событий, что дом оградили защитной лентой. Рядом дежурят сотрудники ГИБДД и Росгвардии.