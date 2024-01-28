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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

«Сварили пельмени»: как обрушился дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами

Недоварили пельмени: как рухнул дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами

28 января 2024, 08:48
Фото: rostovgazeta.ru
«Сварили пельмени»: как обрушился дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами

Как обрушился аварийный дом на Нариманова в Ростове и что будет с жильцами

В Ростове-на-Дону обрушилась аварийная пятиэтажка. Жертв чудом удалось избежать, жильцов вовремя эвакуировали. Что теперь будет с домом и его собственниками, в материале RostovGazeta.

Что произошло с домом

27 января около девяти часов вечера стало известно о частичном обрушении аварийного общежития на Нариманова, 72/3. Жильцы дома выбегали оттуда, едва прихватив верхнюю одежду и документы.

«Я варил пельмени, тут брат забегает, говорит: „Посмотри, у тебя там с потолка…“ Плиты начали расходиться. Я в комнату забегаю, там понасыпалось. Начал кричать соседям сразу [прим. редакции — чтобы они покинули дом]», — рассказал жилец дома.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция. Дом оцепили и отрезали от коммуникаций.

К утру полностью обрушился первый подъезд. Жертв удалось избежать из-за того, что внутри к тому времени уже никого не было.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция. Дом оцепили и отрезали от коммуникаций.На место оперативно прибыли спасатели и полиция. Дом оцепили и отрезали от коммуникаций.
Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео
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Что известно о самом доме

В доме на Нариманова, 72/3 пять этажей и 156 жилых помещений, в нем прописаны 247 человек. Здание построили в 1963 году. Четыре года назад дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Власти утверждают, что предлагали собственникам переселиться в жилье маневренного фонда, однако все они отказались. Сами жильцы говорят обратное. Они утверждают, что много лет требовали от чиновников признать дом аварийным и расселить. Но те деньги, что власти готовы были отдать за выкуп жилья оказались мизерными.

Пятиэтажка приобрела дурную славу среди соседей. С их слов, аварийный дом стал пристанищем наркоманов и алкоголиков. Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров, были и семьи с детьми.

Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров.Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров.
Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров.Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров.
Также среди собственников много инвалидов и пенсионеров.
Фото: rostovgazeta.ru
Аварийный, неблагополучный: что известно об обрушившемся доме на Нариманова в Ростове
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Что будет с жильцами

Жильцы дома сразу после эвакуации долгое время просто стояли на холоде. Затем власти пригнали к дому автобусы «гармошка» и пустили людей туда «погреться». Вопрос об их дальнейшем размещении решался несколько часов.

В итоге жильцов на ночь решили разместить в школе №82. Там им предоставили койко-место и чай. Некоторые из них заявили, что переночуют у родственников и друзей. Ночевать в ПВР остались 26 человек. Как заявил глава администрации города Алексей Логвиненко, в первой половине дня 28 января планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на улице Уланской, 15.

Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.
Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.
Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.
Власти же пояснили, что снова предложат собственникам жилье маневренного фонда.
Фото: rostovgazeta.ru

Сегодня утром, после обрушения подъезда, жительница дома рассказала RostovGazeta, что ее комнату вместе с услугами на переезд власти оценили всего лишь в 900 тысяч рублей. Сама администрация также признает, что размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей.

Сама администрация также признает, что размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей.
Видео: rostovgazeta.ru
В Ростове заявили, что жильцов дома на Нариманова переселят в маневренный фонд
Узнать подробнее

Что происходит рядом с домом сейчас

В районе дома введен режим ЧС. Людей и спасателей внутрь не пускают из-за угрозы обрушения.

Накануне жильцы поинтересовались у заместителя губернатора Сергея Бодрякова, кто будет обеспечивать сохранность их имущества от мародеров. Тот заверил, что у каждого подъезда выставят полицию.

Корреспондент RostovGazeta сообщает с места событий, что дом оградили защитной лентой.
Видео: rostovgazeta.ru

Корреспондент RostovGazeta сообщает с места событий, что дом оградили защитной лентой. Рядом дежурят сотрудники ГИБДД и Росгвардии.

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