«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Главной темой последних суток остается обрушение аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. Здание начало разваливаться еще вчера вечером. Сегодня там обрушился целый подъезд. Сейчас на месте работают спасатели. Местных жителей успели эвакуировать, они находятся в ПВР и дома у близких и родственников.
О ситуации периодически докладывают первые лица региона и города. В комментариях местные жители стали писать им жалобы на другие дома, которые давно признали аварийными, но почему-то до сих пор не расселили.
«А вы не хотите решите вопрос с дом по адресу Башкирская, 4/6? Несколько лет прошло, как его признали аварийным! Людям на голову падает потолок! Или подождем, пока дом также рухнет и кто-нибудь погибнет?».
«Киргизская, 10, трещина через средний подъезд проходит. Дом развалится скоро», — пишут ростовчане.
Таких сообщений набралось уже десятки. На комментарии горожан Госжилинспекция области и другие органы власти пока не отвечают.
Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.