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Жители Ростова завалили канал губернатора жалобами на аварийные дома

«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома

28 января 2024, 19:01
Фото: 1MI
Жители Ростова завалили канал губернатора жалобами на аварийные дома

Ростовчане завалили канал губернатора Голубева жалобами на аварийные дома

Жители Ростова и области после происшествия на улице Нариманова, 72/3 массово пишут о других аварийных домах, свои сообщения они оставляют в социальных сетях у губернатора и других чиновников.

Главной темой последних суток остается обрушение аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. Здание начало разваливаться еще вчера вечером. Сегодня там обрушился целый подъезд. Сейчас на месте работают спасатели. Местных жителей успели эвакуировать, они находятся в ПВР и дома у близких и родственников.

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О ситуации периодически докладывают первые лица региона и города. В комментариях местные жители стали писать им жалобы на другие дома, которые давно признали аварийными, но почему-то до сих пор не расселили.

«А вы не хотите решите вопрос с дом по адресу Башкирская, 4/6? Несколько лет прошло, как его признали аварийным! Людям на голову падает потолок! Или подождем, пока дом также рухнет и кто-нибудь погибнет?».

«Киргизская, 10, трещина через средний подъезд проходит. Дом развалится скоро», — пишут ростовчане.

Таких сообщений набралось уже десятки. На комментарии горожан Госжилинспекция области и другие органы власти пока не отвечают.

Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.

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