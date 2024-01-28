Пробка в 20 км сковала М-4 в Ростовской области. Что случилось?

Водители сообщают, что причиной пробки стали сразу два серьезных ДТП. Также они пишут об огромных ямах на трассе в район Шахт. Водители пишут, что, как минимум, 10 авто стоят у обочины с пробитыми колесами. Также на сложную дорожную ситуацию повлиял снегопад. На кадрах с трассы видно, что на занесенной снегом трассе в заторе стоят фуры и легковушки.