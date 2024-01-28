rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Дорожный затор сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка в 20 км сковала М-4 в Ростовской области. Что случилось?

28 января 2024, 17:37
Фото: 1MI
Дорожный затор сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Два ДТП и дорожные ямы спровоцировали пробку в 20 км на М-4 в Ростовской области

Дорожный затор сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты» и водители в социальных сетях.

Пробка развернулась на М-4 от хутора Пушкин до Интернационального в южном направлении. Длина затора составляет почти 20 километров.

Пробка на М-4 «Дон»Пробка на М-4 «Дон»
Пробка на М-4 «Дон»
Фото: Яндекс. Карты

Водители сообщают, что причиной пробки стали сразу два серьезных ДТП. Также они пишут об огромных ямах на трассе в район Шахт. Водители пишут, что, как минимум, 10 авто стоят у обочины с пробитыми колесами. Также на сложную дорожную ситуацию повлиял снегопад. На кадрах с трассы видно, что на занесенной снегом трассе в заторе стоят фуры и легковушки.

Дорожный затор сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Видео: Telegram-канал «Новости Ростова»

В ГИБДД региона подробностей о дорожных происшествиях на трассе не давали. Информация о ситуации на М-4 будет уточняться.

Ранее на пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика.

Читайте также:
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на замерзшей трассе в Ростовской областиЧетверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской областиНа пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Погода#Транспорт#Авария#ДТП в Ростовской области#Пробка на М-4 в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове рушатся старые дома, строятся новые, пока рядом топит хутора
Сегодня, 13:51
Будила инвалидов и стариков: юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове
Сегодня, 17:03
Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове
Сегодня, 17:10
Чиновников опросят по уголовному делу об обрушении дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 15:18
Износ рухнувшего дома на Нариманова в Ростове составлял почти 40%
Сегодня, 11:33
В Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова
Сегодня, 11:23