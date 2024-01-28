Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове

Власти предложили собственникам переселиться в жилье маневренного фонда. На это согласилась 31 семья в составе 72 человек. Муниципальные квартиры находятся в Октябрьском районе Ростова. Заселить туда людей планируют до конца дня 28 января. Квартиры выглядят чистыми, в них свежий ремонт, однако из предметов обихода только самое необходимое: раковина, плита, ванна и раскладушка.