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Posted 28 января 2024, 17:10

Published 28 января 2024, 17:10

Modified 28 января 2024, 17:31

Updated 28 января 2024, 17:31

Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова

Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове

28 января 2024, 17:10
Фото: Telegram-канал Василия Голубева. Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова

Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова

Сюжет
Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
31 семья решила переехать в маневренный фонд после разрушения дома на Нариманова, 72/3 в Ростове, рассказал губернатор Василий Голубев.

Жильцы обрушившегося дома на Нариманова продолжают писать заявления на выплату единовременной материальной помощи из-за утраты имущества первой необходимости.

Власти предложили собственникам переселиться в жилье маневренного фонда. На это согласилась 31 семья в составе 72 человек. Муниципальные квартиры находятся в Октябрьском районе Ростова. Заселить туда людей планируют до конца дня 28 января. Квартиры выглядят чистыми, в них свежий ремонт, однако из предметов обихода только самое необходимое: раковина, плита, ванна и раскладушка.

Тех, кто арендовал квартиры в доме на Нариманова, пока разместили в гостиницах.

Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.

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