Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове

Posted 28 января 2024, 17:10
Published 28 января 2024, 17:10
Modified 28 января 2024, 17:31
Updated 28 января 2024, 17:31
Жильцы обрушившегося дома на Нариманова продолжают писать заявления на выплату единовременной материальной помощи из-за утраты имущества первой необходимости.
Власти предложили собственникам переселиться в жилье маневренного фонда. На это согласилась 31 семья в составе 72 человек. Муниципальные квартиры находятся в Октябрьском районе Ростова. Заселить туда людей планируют до конца дня 28 января. Квартиры выглядят чистыми, в них свежий ремонт, однако из предметов обихода только самое необходимое: раковина, плита, ванна и раскладушка.
Тех, кто арендовал квартиры в доме на Нариманова, пока разместили в гостиницах.
Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.