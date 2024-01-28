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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова

Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове

28 января 2024, 17:10
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова

Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова

31 семья решила переехать в маневренный фонд после разрушения дома на Нариманова, 72/3 в Ростове, рассказал губернатор Василий Голубев.

Жильцы обрушившегося дома на Нариманова продолжают писать заявления на выплату единовременной материальной помощи из-за утраты имущества первой необходимости.

Власти предложили собственникам переселиться в жилье маневренного фонда. На это согласилась 31 семья в составе 72 человек. Муниципальные квартиры находятся в Октябрьском районе Ростова. Заселить туда людей планируют до конца дня 28 января. Квартиры выглядят чистыми, в них свежий ремонт, однако из предметов обихода только самое необходимое: раковина, плита, ванна и раскладушка.

Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на НаримановаВласти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова
Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на НаримановаВласти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова
Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на НаримановаВласти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова
Власти показали, куда переселят ростовчан из разрушенного дома на Нариманова
Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Тех, кто арендовал квартиры в доме на Нариманова, пока разместили в гостиницах.

Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.

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