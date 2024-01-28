Размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Напомним, вечером 27 января в Ростове начала обрушаться стена дома на улице Нариманова, 72/3. При этом, по информации сервиса МинЖКХ, здание было признано аварийным почти четыре года назад. Все это время жильцы ждали расселения.
По словам Логвиненко, расселению из аварийного дома на Нариманова подлежат 155 семей. При этом собственниками помещений, площадь которых составляет от 9 до 27 квадратных метров, являются 140 человек. Остальные являются нанимателями.
На данный момент, отметил Логвиненко, дана оценка 140 помещениям в обрушившемся доме. Их общая стоимость составила 169,1 миллионов рублей. Но только 12 семей согласились на компенсацию в размере 15,4 миллионов рублей. Это чуть больше одного миллиона рублей на семью.