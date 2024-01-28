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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Холодную воду отключат в десятках домов Ростова из-за плановых работ

Центр Ростова оставят без воды на сутки 31 января

28 января 2024, 18:22
Фото: 1MI
Холодную воду отключат в десятках домов Ростова из-за плановых работ
Холодную воду отключат в десятках домов Ростова из-за плановых работ, рассказали в городской администрации.

В среду, 31 января, в Ростове запланировано отключение холодной воды. Запастись ею нужно будет с 08.30 мск до 23.00 мск. Ограничение коснется домов в границах улиц Станиславского и Береговой, а также проспекта Чехова и переулка Журавлева.

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Отключение воды объясняют необходимостью завершить плановые работы по капитальному ремонту участка водопровода.

Напомним, тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля.

Ранее эксперт заявил о проблемах канализации в Ростовской области.

Также RostovGazeta рассказала, как климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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