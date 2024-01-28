Центр Ростова оставят без воды на сутки 31 января

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В среду, 31 января, в Ростове запланировано отключение холодной воды. Запастись ею нужно будет с 08.30 мск до 23.00 мск. Ограничение коснется домов в границах улиц Станиславского и Береговой, а также проспекта Чехова и переулка Журавлева.
Отключение воды объясняют необходимостью завершить плановые работы по капитальному ремонту участка водопровода.
Напомним, тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля.
Ранее эксперт заявил о проблемах канализации в Ростовской области.
Также RostovGazeta рассказала, как климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.