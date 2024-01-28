Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения аварийного дома в Ростове

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Следователи проводят проверку по факту обрушения жилого дома на улице Нариманова в Ростове. Они выявили в произошедшем признаки уголовного преступления, а именно — халатности.
В СК напомнили, что проблемный дом признали аварийным в 2020 году. С тех пор вопросами его сноса и расселения особо не занимались.
Сейчас эксперты осматривают сам дом, допрашивают собственников и сотрудников администрации. Изучена будет и документация по дому.
В Следкоме заверили, что установят причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям чиновников.
Ранее в администрации города сообщили, что жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей. Также с ними начали переговоры о переселении в маневренный фонд. Сейчас часть жильцов остаются в ПВР в одной из городских школ, а другая часть — живет у друзей и родственников. На сумму, которую власти предлагают за выкуп жилья, большинство собственников не согласны.