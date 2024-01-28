Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения аварийного дома в Ростове

Ранее в администрации города сообщили, что жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей. Также с ними начали переговоры о переселении в маневренный фонд. Сейчас часть жильцов остаются в ПВР в одной из городских школ, а другая часть — живет у друзей и родственников. На сумму, которую власти предлагают за выкуп жилья, большинство собственников не согласны.