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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Следователи изучают документы по дому на Нариманова, 72/3

Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения аварийного дома в Ростове

28 января 2024, 15:20
Фото: rostovgazeta.ru
Следователи изучают документы по дому на Нариманова, 72/3
Следователи изучают документы по дому на Нариманова, 72/3, рассказали в донском Следкоме.

Следователи проводят проверку по факту обрушения жилого дома на улице Нариманова в Ростове. Они выявили в произошедшем признаки уголовного преступления, а именно — халатности.

В СК напомнили, что проблемный дом признали аварийным в 2020 году. С тех пор вопросами его сноса и расселения особо не занимались.

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Сейчас эксперты осматривают сам дом, допрашивают собственников и сотрудников администрации. Изучена будет и документация по дому.

В Следкоме заверили, что установят причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям чиновников.

Ранее в администрации города сообщили, что жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей. Также с ними начали переговоры о переселении в маневренный фонд. Сейчас часть жильцов остаются в ПВР в одной из городских школ, а другая часть — живет у друзей и родственников. На сумму, которую власти предлагают за выкуп жилья, большинство собственников не согласны.

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