В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей

Так в архивах сайтов по продаже недвижимости появились данные о том, что собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр), трехкомнатную квартиру площадью 50 «квадратов» на третьем этаже оценили в пять миллионов рублей, позднее она ушла с продажи по цене 4,8 миллиона рублей. Самая дешевая трехкомнатная квартира стоила 2,6 миллиона рублей за 56 «квадратов”(46,4 тысячи за квадратный метр). Все эти объекты недвижимости находились в продаже в 2019, 2022 и 2023 году. Средняя стоимость жилья в соседних домах в настоящий момент составляет около 3,5-3,9 миллиона рублей.