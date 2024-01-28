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Posted Сегодня, 21:04

Published Сегодня, 21:04

Modified Сегодня, 21:06

Updated Сегодня, 21:06

Жильцы аварийного дома на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей

В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей

27 января 2024, 21:04
Фото: Авито
Жильцы аварийного дома на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
В Ростове жильцы пытались продать квартиры в аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 за 4,8 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале объявлений.

Напомним, поздним вечером 27 января в Ростове объявили о частичном разрушении стены в жилом доме на улице Нариманова, 72/3. Здание признали аварийным еще четыре года назад, однако, по словам властей, жильцы отказались от переселения в маневренный фонд.

И вот редакция RostovGazeta обнаружила, что некоторые жильцы пытались избавиться от проблемной недвижимости, запросив довольно неплохие суммы за свою собственность до того, как дом разрушится.

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собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)
собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)
собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)
собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр)
Фото: Авито

Так в архивах сайтов по продаже недвижимости появились данные о том, что собственники пытались продать двухкомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» на третьем этаже за 4,045 миллиона рублей (84270 рублей за квадратный метр), трехкомнатную квартиру площадью 50 «квадратов» на третьем этаже оценили в пять миллионов рублей, позднее она ушла с продажи по цене 4,8 миллиона рублей. Самая дешевая трехкомнатная квартира стоила 2,6 миллиона рублей за 56 «квадратов”(46,4 тысячи за квадратный метр). Все эти объекты недвижимости находились в продаже в 2019, 2022 и 2023 году. Средняя стоимость жилья в соседних домах в настоящий момент составляет около 3,5-3,9 миллиона рублей.

Фото: Авито

Ранее стало известно, где будут ночевать жильцы аварийного дома на улице Нариманова.

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