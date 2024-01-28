В Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Ростове сегодня утром на улице Нариманова, 72/3 обвалился подъезд аварийной пятиэтажки. Разрушаться дом начал еще накануне вечером. Сейчас здание оцеплено. На месте работают спасатели. Охраняют подходы к дому сотрудники ГИБДД и Росгвардия.
Спасатели рассказали корреспонденту RostovGazeta, что сохраняется риск дальнейшего обрушения здания. Эту же информацию «РИА Новости» подтвердили в администрации города. Возможное дальнейшее обрушение связано с неустойчивостью всей конструкции здания.
Ранее жители соседних с Нариманова, 72/3 домов в Ростове заявили, что боятся обрушений. Здания также имеют трещины, которые укреплены специальными стяжками. Также в этих домах накануне отключали электроснабжение и отопление, когда отрезали от коммуникаций обрушившуюся пятиэтажку.
Напомним, власти города сообщили, что жильцам обрушившегося дома выплатят до 40 тысяч рублей. С собственниками будет обсуждаться вопрос переселения в маневренный фонд.