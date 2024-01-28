В Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова

Ранее жители соседних с Нариманова, 72/3 домов в Ростове заявили, что боятся обрушений. Здания также имеют трещины, которые укреплены специальными стяжками. Также в этих домах накануне отключали электроснабжение и отопление, когда отрезали от коммуникаций обрушившуюся пятиэтажку.