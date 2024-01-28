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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Риск дальнейшего обрушения аварийного дома на Нариманова сохраняется

В Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова

28 января 2024, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru
Риск дальнейшего обрушения аварийного дома на Нариманова сохраняется
Риск дальнейшего обрушения аварийного дома на Нариманова сохраняется, заявили спасатели на месте ЧП корреспонденту RostovGazeta.

В Ростове сегодня утром на улице Нариманова, 72/3 обвалился подъезд аварийной пятиэтажки. Разрушаться дом начал еще накануне вечером. Сейчас здание оцеплено. На месте работают спасатели. Охраняют подходы к дому сотрудники ГИБДД и Росгвардия.

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Спасатели рассказали корреспонденту RostovGazeta, что сохраняется риск дальнейшего обрушения здания. Эту же информацию «РИА Новости» подтвердили в администрации города. Возможное дальнейшее обрушение связано с неустойчивостью всей конструкции здания.

Ранее жители соседних с Нариманова, 72/3 домов в Ростове заявили, что боятся обрушений. Здания также имеют трещины, которые укреплены специальными стяжками. Также в этих домах накануне отключали электроснабжение и отопление, когда отрезали от коммуникаций обрушившуюся пятиэтажку.

Напомним, власти города сообщили, что жильцам обрушившегося дома выплатят до 40 тысяч рублей. С собственниками будет обсуждаться вопрос переселения в маневренный фонд.

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