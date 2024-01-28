В Ростове полностью обрушился подъезд в аварийном доме на Нариманова

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Напомним, вечером 27 января в Ростове началась эвакуация жильцов из дома на улице Нариманова, 72/3. Дом был объявлен аварийным летом 2020 года, однако расселять жильцов не торопились вплоть до того, как в первом подъезде дома стала обрушаться стена. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, на компенсацию были согласны только 12 семей из 155.
На кадрах видно, что один подъезд дома полностью обрушился. Вероятно жильцы, которые в спешке накануне покидали свои квартире, даже не успели вынести оттуда все свои вещи. Теперь все их имущество оказалось погребенным под обломками.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, при обрушении дома никто не пострадал. Здание накануне было оцеплено и туда не пускали посторонних.