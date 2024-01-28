В Ростове полностью обрушился подъезд в аварийном доме на Нариманова

Напомним, вечером 27 января в Ростове началась эвакуация жильцов из дома на улице Нариманова, 72/3. Дом был объявлен аварийным летом 2020 года, однако расселять жильцов не торопились вплоть до того, как в первом подъезде дома стала обрушаться стена. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, на компенсацию были согласны только 12 семей из 155.