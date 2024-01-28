В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Пожилой мужчина рассказал, что ему предложили связаться с заместителем министра транспорта в одном из мессенджеров. Фейковый министр уверил пенсионера в утечке его персональных данных и в том, что их срочно нужно защитить.
Затем мужчину перенаправили к другому мошеннику, который объяснил как действовать дальше.
Так, пенсионеру нужно было снять все свои сбережения в банке. А для того, чтобы там не заподозрили неладное, нужно было сказать, что пенсионер хочет приобрести автомобиль. Таким образом, мужчина перевел 1,5 миллиона злоумышленникам.
Ранее эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу. Так, нужно насторожиться, если вам начали задавать вопросы не имеющие отношения к теме трудоустройства.