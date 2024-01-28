rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей

В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей

28 января 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей
В Ростове обманутый мошенниками 72-летний пенсионер отдал им 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Ростовской области.

Пожилой мужчина рассказал, что ему предложили связаться с заместителем министра транспорта в одном из мессенджеров. Фейковый министр уверил пенсионера в утечке его персональных данных и в том, что их срочно нужно защитить.

Затем мужчину перенаправили к другому мошеннику, который объяснил как действовать дальше.

«Опасная работа»: как не нарваться на мошенников при трудоустройстве в Ростове
Узнать подробнее

Так, пенсионеру нужно было снять все свои сбережения в банке. А для того, чтобы там не заподозрили неладное, нужно было сказать, что пенсионер хочет приобрести автомобиль. Таким образом, мужчина перевел 1,5 миллиона злоумышленникам.

Ранее эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу. Так, нужно насторожиться, если вам начали задавать вопросы не имеющие отношения к теме трудоустройства.

Читайте также:
В Ростовской области любовники два года обманывали старушекВ Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвокатаВ Ростове мошенники потребовали миллион рублей от семьи художника
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Мошенничество#Обман#Обман по телефону#Пенсионер#Мошенничество в Ростове#Мошенники в Ростове#Телефонные мошенники#Обман людей#Звонки мошенников#Финансовая мошенничество
Подпишитесь
Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео
Сегодня, 07:11
Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове
Сегодня, 07:08
«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч
Сегодня, 05:26
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
Вчера, 21:04
Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье
Сегодня, 07:42