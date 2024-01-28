В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей

Так, пенсионеру нужно было снять все свои сбережения в банке. А для того, чтобы там не заподозрили неладное, нужно было сказать, что пенсионер хочет приобрести автомобиль. Таким образом, мужчина перевел 1,5 миллиона злоумышленникам.