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Жильцы соседних домов боятся обрушения после ЧП на Нариманова в Ростове

В трещинах птицы: жители соседних с Нариманова 72/3 домов в Ростове боятся обрушений

28 января 2024, 09:57
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы соседних домов боятся обрушения после ЧП на Нариманова в Ростове

Жители соседних с Нариманова 72/3 домов в Ростове тоже боятся обрушений

После обрушения аварийной пятиэтажки на Нариманова жильцы соседних домов переживают, что такая же судьба уготована и их домам, об этом они рассказали корреспонденту RostovGazeta.

В Ростове сегодня утром обрушился подъезд жилого дома на Нариманова, 72/3. Здание начало обрушаться еще накануне вечером. Жильцов успели эвакуировать. Сейчас на месте работают спасатели. Они просят собственников стоящих рядом гаражей припарковать авто в другом месте. Вероятно, есть риск дальнейшего обрушения здания.

Пятиэтажка на Нариманова, 72/3 была признана аварийной еще в 2020 году. Собственники требовали переселить их, однако не могли договориться с властями о приемлемых для обеих сторон условиях.

Жильцы соседних домов боятся обрушения после ЧП на Нариманова в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Жильцы соседних домов переживают, что обрушение грозит и их домам. Соседние здания (Нариманова, 72/1 и Криворожская, 57/1) скреплены стяжками от обрушения. Вчера из-за отключения от коммуникаций обрушившегося общежития эти дома также остались без отопления и частично электроснабжения. Эти здания не признаны аварийными в настоящее время. «Но на Криворожской есть здания с такими трещинами, куда рука свободно проходит. Их несколько двух и трехэтажных домов. Я даже видел, как оттуда вылетали птицы», — сообщил корреспонденту RostovGazeta живущий по соседству ростовчанин.

Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове.

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