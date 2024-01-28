В трещинах птицы: жители соседних с Нариманова 72/3 домов в Ростове боятся обрушений

Жильцы соседних домов переживают, что обрушение грозит и их домам. Соседние здания (Нариманова, 72/1 и Криворожская, 57/1) скреплены стяжками от обрушения. Вчера из-за отключения от коммуникаций обрушившегося общежития эти дома также остались без отопления и частично электроснабжения. Эти здания не признаны аварийными в настоящее время. «Но на Криворожской есть здания с такими трещинами, куда рука свободно проходит. Их несколько двух и трехэтажных домов. Я даже видел, как оттуда вылетали птицы», — сообщил корреспонденту RostovGazeta живущий по соседству ростовчанин.