В трещинах птицы: жители соседних с Нариманова 72/3 домов в Ростове боятся обрушений

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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В Ростове сегодня утром обрушился подъезд жилого дома на Нариманова, 72/3. Здание начало обрушаться еще накануне вечером. Жильцов успели эвакуировать. Сейчас на месте работают спасатели. Они просят собственников стоящих рядом гаражей припарковать авто в другом месте. Вероятно, есть риск дальнейшего обрушения здания.
Пятиэтажка на Нариманова, 72/3 была признана аварийной еще в 2020 году. Собственники требовали переселить их, однако не могли договориться с властями о приемлемых для обеих сторон условиях.
Жильцы соседних домов переживают, что обрушение грозит и их домам. Соседние здания (Нариманова, 72/1 и Криворожская, 57/1) скреплены стяжками от обрушения. Вчера из-за отключения от коммуникаций обрушившегося общежития эти дома также остались без отопления и частично электроснабжения. Эти здания не признаны аварийными в настоящее время. «Но на Криворожской есть здания с такими трещинами, куда рука свободно проходит. Их несколько двух и трехэтажных домов. Я даже видел, как оттуда вылетали птицы», — сообщил корреспонденту RostovGazeta живущий по соседству ростовчанин.
Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове.