Внедрение цифрового медицинского помощника в ДМС экономит до 100 тысяч на работника

Posted 28 января, 07:13
Published 28 января, 07:13
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По данным страховщика, застрахованные по ДМС в среднем обращаются к врачам 3 раза в год. При этом, в классическом сценарии с очным визитом в клинику клиент тратит до 25 часов: время на дорогу, на первичный и повторные приемы, сдачу анализов и т. д.
За счет внедрения цифровых сервисов на всех этапах клиентского пути, таких как: симптом-чекер на основе ИИ, телемедицина, автоматизированный дневник наблюдения за ходом лечения, интеграция с лабораториями для получения результатов анализов сразу в приложение СОГАЗ и пр., — время на получение лечения удается сократить более чем в 2 раза.
Включение в договор ДМС онлайн-консультаций врачей позволяет минимизировать отсутствие работников на рабочем месте в связи с очными визитами к врачу. Онлайн-консультации доступны в режиме 24/7, а все данные хранятся в электронной медкарте застрахованного.
Цифровые решения для управления здоровьем позволяют не только снизить нагрузку на врачей и клиники, но и оптимизировать затраты работодателя на ДМС, обеспечить работникам лучший медицинский сервис и сохранить эффективность за счет минимизации отсутствия на рабочем месте.
Суммарный эффект от использования цифровых медицинских сервисов СОГАЗа для работодателя — до 45 часов экономии рабочего времени или до 100 тыс. рублей на одного застрахованного в год.