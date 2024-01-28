Внедрение цифрового медицинского помощника в ДМС экономит до 100 тысяч на работника

По данным страховщика, застрахованные по ДМС в среднем обращаются к врачам 3 раза в год. При этом, в классическом сценарии с очным визитом в клинику клиент тратит до 25 часов: время на дорогу, на первичный и повторные приемы, сдачу анализов и т. д.