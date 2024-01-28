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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Все имущество в результате обрушения дома в Ростове потеряли 82 семьи

Все имущество в результате обрушения дома в Ростове потеряли 82 семьи

28 января 2024, 12:36
Фото: rostovgazeta.ru
Все имущество в результате обрушения дома в Ростове потеряли 82 семьи
Сотрудники полиции круглосуточно охраняют порядок на улице Нариманова, 72/3, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Собственники квартир в разрушенном доме на Нариманова, 72/3 начали подавать первые заявления на переселение в маневренный фонд. Также за единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи.

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Дом от мародеров охраняют сотрудники полиции. За состоянием дома следят с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Вероятно, власти опасаются его дальнейшего обрушения.

Напомним, жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей.

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