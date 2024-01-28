Все имущество в результате обрушения дома в Ростове потеряли 82 семьи

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Собственники квартир в разрушенном доме на Нариманова, 72/3 начали подавать первые заявления на переселение в маневренный фонд. Также за единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи.
Дом от мародеров охраняют сотрудники полиции. За состоянием дома следят с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Вероятно, власти опасаются его дальнейшего обрушения.
Напомним, жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тысяч рублей.