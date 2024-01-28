Жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тыс рублей

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Ростове продолжают устранять последствия обрушения аварийной пятиэтажки на улице Нариманова, 72/3. Здание начало разрушаться накануне вечером, сегодня обвалился подъезд дома. Жильцов успели эвакуировать.
Сейчас власти организовали прием заявлений от собственников для размещения в маневренном фонде и выплате единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
Известно, что сумма единовременной помощи составит от 10 до 40 тысяч рублей на человека. Ровно по 10 тысяч получат все те, кто зарегистрирован в доме. Еще по 20 дадут тем, у кого частично пострадало имущество. 30 тысяч получат собственники, потерявшие имущество первой необходимости.
Также для жителей дома организовали «горячую» линию для вопросов и обращений — 8 863 303-20-03.
Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.