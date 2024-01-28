Жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тыс рублей

Известно, что сумма единовременной помощи составит от 10 до 40 тысяч рублей на человека. Ровно по 10 тысяч получат все те, кто зарегистрирован в доме. Еще по 20 дадут тем, у кого частично пострадало имущество. 30 тысяч получат собственники, потерявшие имущество первой необходимости.