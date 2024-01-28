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Власти организовали прием заявлений от собственников обрушившейся пятиэтажки на улице Нариманова

Жильцам обрушившегося дома на Нариманова в Ростове выплатят до 40 тыс рублей

28 января 2024, 09:30
Фото: rostovgazeta.ru
Власти организовали прием заявлений от собственников обрушившейся пятиэтажки на улице Нариманова
Власти организовали прием заявлений от собственников обрушившейся пятиэтажки на улице Нариманова, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжают устранять последствия обрушения аварийной пятиэтажки на улице Нариманова, 72/3. Здание начало разрушаться накануне вечером, сегодня обвалился подъезд дома. Жильцов успели эвакуировать.

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Сейчас власти организовали прием заявлений от собственников для размещения в маневренном фонде и выплате единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Известно, что сумма единовременной помощи составит от 10 до 40 тысяч рублей на человека. Ровно по 10 тысяч получат все те, кто зарегистрирован в доме. Еще по 20 дадут тем, у кого частично пострадало имущество. 30 тысяч получат собственники, потерявшие имущество первой необходимости.

Также для жителей дома организовали «горячую» линию для вопросов и обращений — 8 863 303-20-03.

Ранее жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье.

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