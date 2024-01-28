Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома

Ранее власти показали, как выглядят квартиры в маневренном фонде Ростова. Именно туда предлагают переехать собственникам дома на Нариманова. Часть из них уже согласилась на условия властей. Также людям пообещали выплатить единовременное пособие из-за утраты имущества.