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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

В Ростове неравнодушные граждане помогают жильцам разрушенного дома на Нариманова

Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома

28 января 2024, 18:23
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове неравнодушные граждане помогают жильцам разрушенного дома на Нариманова
В Ростове неравнодушные граждане помогают жильцам разрушенного дома на Нариманова, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Жители Ростова помогают людям, потерявшим кров в результате обрушения дома на улице Нариманова, 72/3. Горожане приносят им вещи первой необходимости, одежду и продукты.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших организовали на проспекте Королева, 3. Именно туда можно принести вещи и продукты питания для жильцов злополучного дома.

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«Благодарю каждого, кто не остается в стороне», — высказал слова благодарности глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ранее власти показали, как выглядят квартиры в маневренном фонде Ростова. Именно туда предлагают переехать собственникам дома на Нариманова. Часть из них уже согласилась на условия властей. Также людям пообещали выплатить единовременное пособие из-за утраты имущества.

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