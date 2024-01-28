Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Жители Ростова помогают людям, потерявшим кров в результате обрушения дома на улице Нариманова, 72/3. Горожане приносят им вещи первой необходимости, одежду и продукты.
Сбор гуманитарной помощи для пострадавших организовали на проспекте Королева, 3. Именно туда можно принести вещи и продукты питания для жильцов злополучного дома.
«Благодарю каждого, кто не остается в стороне», — высказал слова благодарности глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Ранее власти показали, как выглядят квартиры в маневренном фонде Ростова. Именно туда предлагают переехать собственникам дома на Нариманова. Часть из них уже согласилась на условия властей. Также людям пообещали выплатить единовременное пособие из-за утраты имущества.