Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Вчера вечером в Ростове частично обрушился дом на Нариманова, 72/3. Сегодня утром зафиксировано обрушение целого подъезда. Жильцов дома эвакуировали еще вчера. Большинство их них успели забрать с собой только вещи первой необходимости и документы.
Дом на Нариманова представляет собой общежитие в пять этажей. Аварийным его признали еще четыре года назад. Власти утверждают, что жильцам предлагали жилье маневренного фонда, однако те якобы отказались.
Сейчас для жильцов развернули ПВР в школе №82. Им снова предложат жилье в маневренном фонде. Собственница одной из квартир в обрушившемся доме рассказала RostovGazeta, что ее комнату оценили всего лишь в 900 тысяч рублей.
«Оценили официально в 900 тысяч. Это с услугами на переезд, со всеми затратами», — поясняет ростовчанка.
Ранее сами власти рассказали, что размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей.