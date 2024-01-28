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Published Сегодня, 07:42

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Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье

Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье

28 января 2024, 07:42
Фото: rostovgazeta.ru
Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье
Жильцы обрушившегося дома на Нариманова ждут от властей предложение жилья в маневренном фонде, об этом они рассказали корреспонденту RostovGazeta.

Вчера вечером в Ростове частично обрушился дом на Нариманова, 72/3. Сегодня утром зафиксировано обрушение целого подъезда. Жильцов дома эвакуировали еще вчера. Большинство их них успели забрать с собой только вещи первой необходимости и документы.

В Ростове полностью обрушился подъезд в аварийном доме на Нариманова
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Дом на Нариманова представляет собой общежитие в пять этажей. Аварийным его признали еще четыре года назад. Власти утверждают, что жильцам предлагали жилье маневренного фонда, однако те якобы отказались.

Сейчас для жильцов развернули ПВР в школе №82. Им снова предложат жилье в маневренном фонде. Собственница одной из квартир в обрушившемся доме рассказала RostovGazeta, что ее комнату оценили всего лишь в 900 тысяч рублей.

Собственница одной из квартир в обрушившемся доме рассказала RostovGazeta, что ее комнату оценили всего лишь в 900 тысяч рублей.
Видео: rostovgazeta.ru

«Оценили официально в 900 тысяч. Это с услугами на переезд, со всеми затратами», — поясняет ростовчанка.

Ранее сами власти рассказали, что размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей.

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