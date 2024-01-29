Беспилотник взорвался в лагере для детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Он рассказал, что средствами радиоэлектронной борьбы удалось нейтрализовать беспилотник. Это произошло утром в понедельник, 29 января, на территории Неклиновского района.
«Дрон упал и сдетонировало взрывное устройство. Из-за этого оказались повреждены стекла и стены корпусов лагеря», — уточнил губернатор.
Он добавил, что зимой учреждение не работает и сейчас оно законсервировано. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора. Материал на эту тему читайте по ссылке.