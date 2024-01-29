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Беспилотник взорвался в загородном лагере в Ростовской области

Беспилотник взорвался в лагере для детей в Ростовской области

29 января 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник взорвался в загородном лагере в Ростовской области
В Ростовской области на территории загородного лагеря сдетонировало взрывное устройство от беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что средствами радиоэлектронной борьбы удалось нейтрализовать беспилотник. Это произошло утром в понедельник, 29 января, на территории Неклиновского района.

«Дрон упал и сдетонировало взрывное устройство. Из-за этого оказались повреждены стекла и стены корпусов лагеря», — уточнил губернатор.

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Он добавил, что зимой учреждение не работает и сейчас оно законсервировано. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Взрывное устройство#Загородный лагерь#Радиоэлектронная борьба
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