Больше сотни жильцов рухнувшего дома отказались от миллионной компенсации

Напомним, в субботу 27 января в Ростове начал рушиться дом в Ворошиловском районе. Дом №72/3 на улице Нариманова получил статус аварийного еще несколько лет назад, однако так и не был расселен. На днях аварийная пятиэтажка дала трещину, и собственников жилья пришлось срочно эвакуировать из зоны ЧС из-за риска обрушения.