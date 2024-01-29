Больше сотни жильцов рухнувшего дома отказались от миллионной компенсации

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Напомним, в субботу 27 января в Ростове начал рушиться дом в Ворошиловском районе. Дом №72/3 на улице Нариманова получил статус аварийного еще несколько лет назад, однако так и не был расселен. На днях аварийная пятиэтажка дала трещину, и собственников жилья пришлось срочно эвакуировать из зоны ЧС из-за риска обрушения.
По словам главы администрации Алексея Логвиненко, сейчас необходимо расселить 155 семей, 140 из которых являются владельцами жилья, оставшиеся 15 являются нанимателями[прим. редакции — недвижимость взяли в платное пользование по договору соцнайма].
Специалисты уже оценили 140 жилых помещений, общая стоимость недвижимости составила 169,1 миллиона рублей. Только 12 семей (менее 10% жильцов) согласились получить за свою собственность 15,4 миллиона рублей.
«12 семей на 15 миллионов. Что можно купить на 1,2 миллиона рублей?», — удивились ростовчане, заметив, что с нынешними ценами на недвижимость, собственники вряд ли смогут позволить себе купить что-то больше кладовки.
Ранее спасатель рассказал, что делать ростовчанам, чей дом грозит обрушиться без ремонта.