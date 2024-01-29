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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:14

Ростовский митрополит объяснил, почему ему стыдно за современных актеров

«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров

29 января 2024, 05:14
Фото: Ростовская епархия
Ростовский митрополит объяснил, почему ему стыдно за современных актеров

Ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за современных актеров

Ростовский митрополит Меркурий предпочитает классику советского кинематографа, о своем отношении к кино он рассказал в эфире «Дон 24».

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, что с уважением относится к советскому кинематографу. Среди его любимых фильмов — «Женитьба Бальзаминова», «Любовь и голуби», «17 мгновений весны».

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К современному российскому кино у митрополита куда больше вопросов. Он обратил внимание, что в нем стало меньше крупных кадров, где видны глаза актеров. Он намекнул, что это связано с бесталанностью и корыстью большинства из них.

«Потому что идет борьба за деньги, а не за роль. Мне даже стыдно, знаете, за некоторых наших актеров, которые соглашаются играть в какой-то такой „лабуде“. Ну жутко, страшно. Вроде и актер-то неплохой, а какие-то позволяет себе вещи. Что так уж денег нет что ли совсем?» — недоумевает Меркурий.

Ранее митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги.

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