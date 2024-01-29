«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров

«Потому что идет борьба за деньги, а не за роль. Мне даже стыдно, знаете, за некоторых наших актеров, которые соглашаются играть в какой-то такой „лабуде“. Ну жутко, страшно. Вроде и актер-то неплохой, а какие-то позволяет себе вещи. Что так уж денег нет что ли совсем?» — недоумевает Меркурий.