Депутат Чаплин: Детям, инвалидам и ветеранам положены бесплатные лекарства

По словам Никиты Чаплина, бесплатные лекарства также положены детям до трех лет, детям из многодетных семей до шести лет, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам до 18 лет, участникам гражданской и Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, а также родителям и супругам погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и другим лицам. Депутат уточнил, что бесплатные лекарства можно получить через социальные аптеки. В случае отсутствия необходимого препарата в наличии, аптека производит его заказ. При этом необходимо предъявить назначение от врача и подтверждение принадлежности к льготной категории.