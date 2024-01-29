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Депутат Чаплин: Детям, инвалидам и ветеранам положены бесплатные лекарства

Депутат Чаплин: Детям, инвалидам и ветеранам положены бесплатные лекарства

29 января 2024, 12:50
Фото: 1MI
Депутат Государственной думы России Никита Чаплин сообщил о том, что, по статистике, 80% российских граждан не знают о праве на получение бесплатных лекарств для себя и своих близких.

Однако, составление полного списка таких категорий граждан является сложной задачей, так как формирование перечня основано на финансировании из федерального и регионального бюджетов.

NEWS.ru соощает, что статистика показывает, что около 25% населения России составляют пенсионеры, которым положена скидка в 50% на покупку лекарств, рассказал депутат.

По словам Никиты Чаплина, бесплатные лекарства также положены детям до трех лет, детям из многодетных семей до шести лет, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам до 18 лет, участникам гражданской и Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, а также родителям и супругам погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и другим лицам. Депутат уточнил, что бесплатные лекарства можно получить через социальные аптеки. В случае отсутствия необходимого препарата в наличии, аптека производит его заказ. При этом необходимо предъявить назначение от врача и подтверждение принадлежности к льготной категории.

Право на скидку в размере 50% также предоставляется пенсионерам, работающим инвалидам II группы, инвалидам III группы, признанным безработными по установленной процедуре, а также другим категориям граждан. Кроме того, имеется список заболеваний, при которых помощь полагается даже без принадлежности к вышеперечисленным категориям. К таким заболеваниям относятся онкология, бронхиальная астма, ревматические заболевания, диабет, инфаркт (лекарства можно получать бесплатно в течение шести месяцев), ВИЧ, ДЦП, рассеянный склероз и другие.

Чаплин пояснил, что это льготы федерального уровня, поэтому на них могут претендовать все граждане, независимо от того, в каком регионе проживают. Кроме того, в каждом субъекте есть также список региональных льгот. К примеру, жителям Крайнего Севера доступен расширенный перечень помощи.

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