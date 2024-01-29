Для водителей на М-4 «Дон» сделали экстренное предупреждение

До тех пор водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, чтобы не допустить аварийных ситуаций на загруженной трассе. Автомобилистов просят избегать агрессивного вождения с резкими маневрами, сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями, а также выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. Кроме того, водителям не следует отвлекаться на телефон, поскольку потеря концентрации может увеличивать риски ДТП.