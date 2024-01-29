Для водителей на М-4 «Дон» сделали экстренное предупреждение

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Представители компании «Автодор» со ссылкой на прогноз синоптиков рассказали, что в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» ожидаются снегопады. Снег будет идти на отдельных участках трассы в Липецкой, Воронежской и Ростовской областей, ночью и утром 30 января количество осадков начнет сокращаться.
До тех пор водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, чтобы не допустить аварийных ситуаций на загруженной трассе. Автомобилистов просят избегать агрессивного вождения с резкими маневрами, сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями, а также выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. Кроме того, водителям не следует отвлекаться на телефон, поскольку потеря концентрации может увеличивать риски ДТП.
Ранее в Ростовской области назвали одну из причин регулярных многокилометровых пробок.