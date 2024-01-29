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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Автомобилистов предупредили о снеге на М-4 «Дон» в Ростовской области

Для водителей на М-4 «Дон» сделали экстренное предупреждение

29 января 2024, 14:14
Фото: Pxhere
Автомобилистов предупредили о снеге на М-4 «Дон» в Ростовской области

Автомобилистов предупредили о снеге на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сохраняются снегопады, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Представители компании «Автодор» со ссылкой на прогноз синоптиков рассказали, что в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» ожидаются снегопады. Снег будет идти на отдельных участках трассы в Липецкой, Воронежской и Ростовской областей, ночью и утром 30 января количество осадков начнет сокращаться.

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До тех пор водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, чтобы не допустить аварийных ситуаций на загруженной трассе. Автомобилистов просят избегать агрессивного вождения с резкими маневрами, сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями, а также выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. Кроме того, водителям не следует отвлекаться на телефон, поскольку потеря концентрации может увеличивать риски ДТП.

Ранее в Ростовской области назвали одну из причин регулярных многокилометровых пробок.

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