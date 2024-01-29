Два канализационных коллектора построят в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Ростове в этом году достроят канализационный коллектор №62. Благодаря нему к системе централизованного водоотведения подключат «Левобережье» и «Новый Ростов». Также получится улучшить водоотведение жителей Кировского и Пролетарского районов.
До конца года должны завершить строительство и канализационного коллектора по улице Локомотивной.
«Реализация объекта обеспечит качественным централизованным водоотведением более 400 тысяч жителей донской столицы», — рассказали в правительстве региона.
Помимо этого, власти отчитались о ремонте коллектора №68.
Ранее эксперт заявил о проблемах канализации в Ростовской области.