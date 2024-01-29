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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

Два канализационных коллектора построят в Ростове в 2024 году

Два канализационных коллектора построят в Ростове в 2024 году

29 января 2024, 10:54
Фото: donland.ru
Два канализационных коллектора построят в Ростове в 2024 году
Новые канализационные коллекторы и очистные сооружения канализации появятся в Ростовской области в ближайшее время, сообщили в правительстве региона.

В Ростове в этом году достроят канализационный коллектор №62. Благодаря нему к системе централизованного водоотведения подключат «Левобережье» и «Новый Ростов». Также получится улучшить водоотведение жителей Кировского и Пролетарского районов.

До конца года должны завершить строительство и канализационного коллектора по улице Локомотивной.

«Реализация объекта обеспечит качественным централизованным водоотведением более 400 тысяч жителей донской столицы», — рассказали в правительстве региона.

Властям региона дадут 4,2 млрд руб на строительство коллектора в Ростове
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Помимо этого, власти отчитались о ремонте коллектора №68.Помимо этого, власти отчитались о ремонте коллектора №68.
Помимо этого, власти отчитались о ремонте коллектора №68.
Фото: donland.ru

Помимо этого, власти отчитались о ремонте коллектора №68.

Ранее эксперт заявил о проблемах канализации в Ростовской области.

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