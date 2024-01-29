Генконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Портал «Ведомости. Юг» со ссылкой на руководителя отделения белорусского посольства в Ростове Дмитрия Шкурдь рассказал, что генеральное консульство Республики Беларусь планируют открыть в Ростове не позже июня 2024 года. По словам Дмитрия Шкурдь, консульство станет третьим на территории России, другие два находятся на территории Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Дмитрий Шкурдь уточнил, что открытие генконсульства подчеркнет важность и активность отношений между странами, а также ментальную и культурную связь между Россией и Белоруссией.
Кроме того, по словам руководителя отделения, ростовчанам и жителям Ростовской области станет легче получить визу. Дмитрий Шкурдь добавил, что место для размещения консульства пока не подобрали, но здание точно будет находиться в центре Ростова. Вместе с этим планируется создать новый консульский округ, куда войдут новые регионы, Крым, Севастополь и Волгоградская область.
Ранее стало известно, что в Ростове может вернуться к работе визовый центр Испании.