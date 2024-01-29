Генконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года

Кроме того, по словам руководителя отделения, ростовчанам и жителям Ростовской области станет легче получить визу. Дмитрий Шкурдь добавил, что место для размещения консульства пока не подобрали, но здание точно будет находиться в центре Ростова. Вместе с этим планируется создать новый консульский округ, куда войдут новые регионы, Крым, Севастополь и Волгоградская область.