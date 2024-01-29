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Генконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года

Генконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года

29 января 2024, 16:37
Фото: kremlin.ru
Генконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года
В Ростове могут открыть третье в России генконсульство Белоруссии уже летом 2024 года, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ведомости. Юг» со ссылкой на руководителя отделения белорусского посольства в Ростове Дмитрия Шкурдь рассказал, что генеральное консульство Республики Беларусь планируют открыть в Ростове не позже июня 2024 года. По словам Дмитрия Шкурдь, консульство станет третьим на территории России, другие два находятся на территории Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Дмитрий Шкурдь уточнил, что открытие генконсульства подчеркнет важность и активность отношений между странами, а также ментальную и культурную связь между Россией и Белоруссией.

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Кроме того, по словам руководителя отделения, ростовчанам и жителям Ростовской области станет легче получить визу. Дмитрий Шкурдь добавил, что место для размещения консульства пока не подобрали, но здание точно будет находиться в центре Ростова. Вместе с этим планируется создать новый консульский округ, куда войдут новые регионы, Крым, Севастополь и Волгоградская область.

Ранее стало известно, что в Ростове может вернуться к работе визовый центр Испании.

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