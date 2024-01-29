Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Артем Белков рекомендует дончанам, которые проживают в домах 70-х годов постройки и старше регулярно осматривать фасады на наличие трещин.
«Обрушаться могут даже новые дома, если есть нарушения в закладке фундамента. Но со старыми домами это происходит, как мы видим, чаще. Если заметили, что с домом что-то не так — обратитесь в свою управляющую компанию и обсудите с ней, можно ли это отремонтировать», — предлагает эксперт.
Однако ремонт может дом не спасти.
Артем Белков рекомендует ростовчанам прислушиваться к зданию. Буквально.
«Если слышите непонятный треск, скрежет — срочно покидайте здание, не забывайте домашних животных и ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Выключите свет и газ. Отойдите от дома на безопасное расстояние и звоните спасателям, если на ваших глазах здание обрушается», — рекомендует эксперт.
Спасатель также советует хранить деньги, ценные вещи и документы в одной сумке или коробке.
«Это может спасти очень во многих ситуациях. Не нужно тратить время на поиски, схватили коробку и быстро ушли. Этой коробке вы еще скажете спасибо, когда не будете тратить время и деньги на восстановление документов, сможете проще перенести утерю остального имущества», — заключает спасатель.
Напомним, в субботу, 27 января, около 9 часов вечера произошло частичное обрушение аварийного общежития на улице Нариманова, 72/3. У жильцов началась паника и они вынуждены были выбегать из него, успев схватить только верхнюю одежду и документы. К утру рухнул целый подъезд. В результате происшествия никто не пострадал.