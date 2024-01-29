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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Спасатель рассказал, что делать ростовчанам если начинает рассыпаться дом

Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома

29 января 2024, 11:09
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатель рассказал, что делать ростовчанам если начинает рассыпаться дом

Спасатель Белков рассказал, что делать ростовчанам при обрушении дома

Напомним, 27 января в Ростове на улице Нариманова обрушился целый подъезд пятиэтажки. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как действовать, если дом начал разрушаться, чтобы не погибнуть под завалами.

Артем Белков рекомендует дончанам, которые проживают в домах 70-х годов постройки и старше регулярно осматривать фасады на наличие трещин.

«Обрушаться могут даже новые дома, если есть нарушения в закладке фундамента. Но со старыми домами это происходит, как мы видим, чаще. Если заметили, что с домом что-то не так — обратитесь в свою управляющую компанию и обсудите с ней, можно ли это отремонтировать», — предлагает эксперт.

Однако ремонт может дом не спасти.

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Артем Белков рекомендует ростовчанам прислушиваться к зданию. Буквально.

«Если слышите непонятный треск, скрежет — срочно покидайте здание, не забывайте домашних животных и ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Выключите свет и газ. Отойдите от дома на безопасное расстояние и звоните спасателям, если на ваших глазах здание обрушается», — рекомендует эксперт.

Спасатель также советует хранить деньги, ценные вещи и документы в одной сумке или коробке.Спасатель также советует хранить деньги, ценные вещи и документы в одной сумке или коробке.
Спасатель также советует хранить деньги, ценные вещи и документы в одной сумке или коробке.
Фото: 1MI

Спасатель также советует хранить деньги, ценные вещи и документы в одной сумке или коробке.

«Это может спасти очень во многих ситуациях. Не нужно тратить время на поиски, схватили коробку и быстро ушли. Этой коробке вы еще скажете спасибо, когда не будете тратить время и деньги на восстановление документов, сможете проще перенести утерю остального имущества», — заключает спасатель.

Напомним, в субботу, 27 января, около 9 часов вечера произошло частичное обрушение аварийного общежития на улице Нариманова, 72/3. У жильцов началась паника и они вынуждены были выбегать из него, успев схватить только верхнюю одежду и документы. К утру рухнул целый подъезд. В результате происшествия никто не пострадал.

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