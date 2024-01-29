Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома

«Обрушаться могут даже новые дома, если есть нарушения в закладке фундамента. Но со старыми домами это происходит, как мы видим, чаще. Если заметили, что с домом что-то не так — обратитесь в свою управляющую компанию и обсудите с ней, можно ли это отремонтировать», — предлагает эксперт.